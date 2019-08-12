Іще одному підозрюваному в "Ротердамі" суд дозволив вийти з-під варти

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Понеділок, 12 серпня 2019, 22:06

Джерело: 5 канал

Іще одному підозрюваному у справі "Роттердам+", екс-начальнику відділу НКРЕКП Тарасу Ревенкові, Солом’янський районний суд Києва дозволив вийти з-під варти під заставу 1 млн 900 тис. грн за умови, що сума внесуть упродовж 5 днів.

Деталі: Прокурори клопотали про взяття під варту на 60 діб або заставу в 5 млн грн. Суму пояснювали завданою державі шкодою на 19 млрд грн.

Cторона захисту заявила, що підозра необґрунтована, а прокурори не надали рішення Окружного адміністративного суду Києва, апеляційної та касаційної інстанцій, які визнали формулу законною та економічно обґрунтованою.

Суд не задовольнив вимог прокуратури про 60-денний арешт, але зобов'язав Ревенка до 10 жовтня не покидати меж Києва без дозволу слідства, й утримуватися від спілкування з працівниками НКРЕКП щодо обставин кримінального провадження.

Що було раніше: Суд дозволив вийти з-під варти під заставу підозрюваному у справі "Роттердам+" колишньому члена НКРЕКП Володимира Євдокімова.

Прокуратура просила призначити Євдокімову заставу у 50 млн гривень. Натомість його взяли під варту з альтернативою застави у 25 разів меншої, ніж хотіли прокурори.

Передісторія: 

  • 8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру 6 особам, зокрема колишньому голові та члену НКРЕКП Дмитру Вовку, у справі "Ротердам+".
  • Правоохоронці вважають, що дії зловмисників завдали країні і громадянам понад 18 мільярдів 868 мільйонів гривень збитків.
  • Досудове слідство у провадженні триває і НАБУ встановлює причетних до скоєння злочину.
  • Детективи НАБУ та прокурори САП заявили, що не знайшли документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло по морю з Роттердама в заявлених обсягах.

Знати більше: Заплати Ахметову і друзям президента, або Формула з доходом на 24 мільярди

Непохитний "Роттердам+": як "еліта" пошила у дурні всіх українців

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Теми: вугілля корупція суд


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