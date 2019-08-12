Еще одному подозреваемому в "Роттердаме" суд разрешил выйти из-под стражи
Источник: 5 канал
Еще одному подозреваемому по делу "Роттердам+", экс-начальнику отдела НКРЭКУ Тарасу Ревенко, Соломенский районный суд Киева разрешил выйти из-под стражи под залог 1 млн 900 тыс. грн при условии, что сумма будет внесена в течение 5 дней.
Детали: Прокуроры ходатайствовали об аресте на 60 суток или залог в 5 млн грн. Сумму объясняли нанесенным государству ущербом на почти 19 млрд грн.
Cторона защиты заявила, что подозрение необоснованно, а прокуроры не предоставили решения Окружного административного суда Киева, апелляционной и кассационной инстанций, признавших формулу законной и экономически обоснованной.
Суд не удовлетворил требований прокуратуры о 60-дневном аресте, но обязал Ревенко до 10 октября не покидать пределов Киева без разрешения следствия, и не раскрывать сотрудникам НКРЭКУ обстоятельства уголовного производства.
Что было раньше: Суд разрешил выйти из-под стражи под залог под залог подозреваемому по делу "Роттердам+" бывшему члену НКРЭКУ Владимиру Евдокимову.
Как рассказала УП адвокат Евдокимова Татьяна Черезова, 12 августа родственники внесли за него залог в 2 млн грн и он вышел из СИЗО.
Прокуратура просила назначить Евдокимову залог в 50 млн грн. Однако его взяли под стражу с альтернативой залога в 25 раз меньшего, нежели требовали прокуроры.
История вопроса:
- 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении 6 лицам, в частности бывшему председателю и члену НКРЭКУ Дмитрию Вовку по делу "Роттердам+".
- Правоохранители считают, что действия злоумышленников нанесли стране и гражданам более 18 миллиардов 868 млн гривен убытков.
- Досудебное следствие в производстве продолжается и НАБУ устанавливает причастных к совершению преступления.
- Детективы НАБУ и прокуроры САП заявили, что не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украину по формуле "Роттердам+" попадал по морю из Роттердама в заявленных объемах.