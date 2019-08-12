Источник: 5 канал

Еще одному подозреваемому в деле "Роттердам+", экс-начальнику отдела НКРЭКУ Тарасу Ревенко, Соломенский районный суд Киева разрешил выйти из-под стражи под залог 2 миллиона гривен.

Детали: Прокуроры ходатайствовали об аресте на 60 суток или залог в 5 млн грн. Сумму объясняли нанесенным государству ущербом на 19 млрд грн.

Cторона защиты заявила, что подозрение необоснованно, а прокуроры не предоставили решения Окружного административного суда Киева, апелляционной и кассационной инстанций, признавших формулу законной и экономически обоснованной.

Суд не удовлетворил требований прокуратуры, но обязал Ревенко до 10 октября не покидать пределов Киева без разрешения следствия, и не раскрывать сотрудникам НКРЭКУ обстоятельства уголовного производства.

Что было раньше: Суд отпустил домой под залог подозреваемого по делу "Роттердам+" бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова.

Прокуратура просила назначить Евдокимову залог в 50 млн грн. Однако его взяли под стражу с альтернативой залога в 25 раз меньшего, нежели требовали прокуроры.

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