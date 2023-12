Трамп о взрыве в РФ: У нас есть подобные, но более продвинутые технологии

США обладают технологией, подобной той, которая применяется в двигательной установке ракеты, взорвавшейся в Архангельской области РФ 8 августа.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в twitter.

"Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России. У нас есть подобные, хотя и более продвинутые технологии. Взрыв российского "Скайфолла" заставил людей переживать о воздухе не только рядом с объектом, но и за его пределами. Нехорошо!", - написал Трамп.

