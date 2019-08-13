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Трамп о взрыве в РФ: У нас есть подобные, но более продвинутые технологии

Вторник, 13 августа 2019, 03:07
Трамп о взрыве в РФ: У нас есть подобные, но более продвинутые технологии

США обладают технологией, подобной той, которая применяется в двигательной установке ракеты, взорвавшейся в Архангельской области РФ 8 августа.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в twitter.

"Соединенные Штаты многое узнали после взрыва ракеты в России. У нас есть подобные, хотя и более продвинутые технологии. Взрыв российского "Скайфолла" заставил людей переживать о воздухе не только рядом с объектом, но и за его пределами. Нехорошо!", - написал Трамп.

Напомним:

  • 8 августа Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли. В министерстве утверждали, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.
  • 10 августа в госкорпорации "Росатом" сообщили, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибло 5 сотрудников "Росатома", еще трое пострадали.
  • В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник".
  • Американские эксперты в области ядерной энергетики подозревают, что взрыв и выброс радиации в Архангельской области России произошли во время испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", о которой говорил президент РФ Владимир Путин в 2018 году.

"Украинская правда" в Threads

Темы: взрыворужиеРосcияТрампСША
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