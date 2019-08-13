Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Хомчак представив нового командувача ООС

Вівторок, 13 серпня 2019, 10:28
Хомчак представив нового командувача ООС

Джерело: штаб Операції об'єднаних сил у Facebook

Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак представив особовому складу нового командувача Об’єднаних сил Володимира Кравченка.

Деталі: Це сталося 12 серпня під час робочої поїздки Хомчака на Донеччину.

Керівник Генштабу також повідомив, що президент своїм указом від 5 серпня екс-командувача ОС Олександра Сирського призначив командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Передісторія:

  • 5 серпня президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Володимира Кравченка командувачем Об'єднаних сил.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ХомчакООС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Хомчак
Кабмін погодив заміну голові Чернігівської ОДА Коваленко. Раніше звільнили її чоловіка - Хомчака
Новини 27 липня: новий головнокомандувач, українці про "один народ"
Хомчак іде з посади. Призначено нового головнокомандувача – ОП
Останні новини
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
Усі новини...
Реклама: