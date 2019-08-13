Хомчак представив нового командувача ООС

Джерело: штаб Операції об'єднаних сил у Facebook

Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак представив особовому складу нового командувача Об’єднаних сил Володимира Кравченка.

Деталі: Це сталося 12 серпня під час робочої поїздки Хомчака на Донеччину.

Керівник Генштабу також повідомив, що президент своїм указом від 5 серпня екс-командувача ОС Олександра Сирського призначив командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

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