Хомчак представив нового командувача ООС
Джерело: штаб Операції об'єднаних сил у Facebook
Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак представив особовому складу нового командувача Об’єднаних сил Володимира Кравченка.
Деталі: Це сталося 12 серпня під час робочої поїздки Хомчака на Донеччину.
Керівник Генштабу також повідомив, що президент своїм указом від 5 серпня екс-командувача ОС Олександра Сирського призначив командувачем Сухопутних військ ЗСУ.
Передісторія:
- 5 серпня президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Володимира Кравченка командувачем Об'єднаних сил.
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