Хомчак представил нового командующего ООС

Источник: штаб Операции объединенных сил в Facebook

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак представил личному составу нового командующего Объединенных сил Владимира Кравченко.

Детали: Это произошло 12 августа во время рабочей поездки Хомчака в Донецкую область.

Руководитель Генштаба также сообщил, что президент своим указом от 5 августа экс-командующего ОС Александра Сирского назначил командующим Сухопутных войск ВСУ.

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