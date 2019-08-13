Хомчак представил нового командующего ООС
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Вторник, 13 августа 2019, 10:28
Источник: штаб Операции объединенных сил в Facebook
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак представил личному составу нового командующего Объединенных сил Владимира Кравченко.
Детали: Это произошло 12 августа во время рабочей поездки Хомчака в Донецкую область.
Руководитель Генштаба также сообщил, что президент своим указом от 5 августа экс-командующего ОС Александра Сирского назначил командующим Сухопутных войск ВСУ.
История вопроса:
- 5 августа президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко командующим Объединенных сил.
Украинская правда
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