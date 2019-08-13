Вибух на полігоні в РФ: рівень радіації підскочив у 16 разів

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Вівторок, 13 серпня 2019, 14:16

Джерело: сайт Росгідромету

Фахівці Росгідромету зафіксували перевищення рівня радіації у 4-16 разів у російському місті Сєвєродвінськ після вибуху на військовому полігоні в Архангельській області 8 серпня.

Дослівно: "За інформацією Північного УГМС на 12:00 за московським часом 8 серпня 2019 року Архангельською територіальною системою АСКРО (система, що здійснює безперервний автоконтроль радіаційної обстановки – ред.) у 6-ти з 8-ми пунктів м. Сєвєродвінська зафіксовані перевищення потужності дози гамма-випромінювання у 4-16 разів у порівнянні з фоновими значення ПАЕД (потужність амбієнтного еквіваленту дози – ред.) для даної території".

Деталі: Середнє значення фону для м. Сєвєродвінськ становить 0,11 мкЗв/год.

Росгідромет також опублікував таблицю зафіксованих максимальних значень ПАЕД в пунктах системи АСКРО в м. Сєвєродвінську 8 серпня. 

 

О 12:30 радіаційний фон в 6 пунктах АТ АСКРО варіювався від 0,21 до 0,44 мкЗв/год.

О 13:00 – від 0,13 до 0,29 мкЗв/год.

Відзначається, що станом на 14:30 радіаційний фон у м. Сєвєродвінськ нормалізувався і становив від 0,13 до 0,16 мкЗв/год.

При цьому у пункті Архангельськ упродовж дня 8 серпня перевищень ПАЕД зафіксовано не було.

Передісторія:

  • 8 серпня Міноборони РФ повідомило, що в Архангельській області під час вибуху на військовому полігоні постраждали шестеро людей, двоє загинули.
  • У міністерстві стверджували, що після НП ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, радіаційний фон в нормі.
  • 10 серпня у держкорпорації "Росатом" заявили, що внаслідок вибуху на військовому полігоні в Архангельській області загинуло 5 співробітників "Росатома", ще троє постраждали.
  • У лютому 2019 року президент РФ Володимир Путін заявив про успішні випробування крилатої ракети необмеженої дальності з ядерної руховою установкою "Буревісник".
  • Американські експерти в галузі ядерної енергетики підозрюють, що вибух і викид радіації в Архангельській області Росії сталися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою "Буревестник", про яку говорив президент РФ Володимир Путін у 2018 році.
  • Президент США Дональд Трамп після вибуху в РФ заявив, що в Америки є подібні, але більш просунуті технології.

Українська правда

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Теми: Росія зброя вибух


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