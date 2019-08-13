Вибух на полігоні в РФ: рівень радіації підскочив у 16 разів
Джерело: сайт Росгідромету
Фахівці Росгідромету зафіксували перевищення рівня радіації у 4-16 разів у російському місті Сєвєродвінськ після вибуху на військовому полігоні в Архангельській області 8 серпня.
Дослівно: "За інформацією Північного УГМС на 12:00 за московським часом 8 серпня 2019 року Архангельською територіальною системою АСКРО (система, що здійснює безперервний автоконтроль радіаційної обстановки – ред.) у 6-ти з 8-ми пунктів м. Сєвєродвінська зафіксовані перевищення потужності дози гамма-випромінювання у 4-16 разів у порівнянні з фоновими значення ПАЕД (потужність амбієнтного еквіваленту дози – ред.) для даної території".
Деталі: Середнє значення фону для м. Сєвєродвінськ становить 0,11 мкЗв/год.
Росгідромет також опублікував таблицю зафіксованих максимальних значень ПАЕД в пунктах системи АСКРО в м. Сєвєродвінську 8 серпня.
О 12:30 радіаційний фон в 6 пунктах АТ АСКРО варіювався від 0,21 до 0,44 мкЗв/год.
О 13:00 – від 0,13 до 0,29 мкЗв/год.
Відзначається, що станом на 14:30 радіаційний фон у м. Сєвєродвінськ нормалізувався і становив від 0,13 до 0,16 мкЗв/год.
При цьому у пункті Архангельськ упродовж дня 8 серпня перевищень ПАЕД зафіксовано не було.
Передісторія:
- 8 серпня Міноборони РФ повідомило, що в Архангельській області під час вибуху на військовому полігоні постраждали шестеро людей, двоє загинули.
- У міністерстві стверджували, що після НП ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, радіаційний фон в нормі.
- 10 серпня у держкорпорації "Росатом" заявили, що внаслідок вибуху на військовому полігоні в Архангельській області загинуло 5 співробітників "Росатома", ще троє постраждали.
- У лютому 2019 року президент РФ Володимир Путін заявив про успішні випробування крилатої ракети необмеженої дальності з ядерної руховою установкою "Буревісник".
- Американські експерти в галузі ядерної енергетики підозрюють, що вибух і викид радіації в Архангельській області Росії сталися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою "Буревестник", про яку говорив президент РФ Володимир Путін у 2018 році.
- Президент США Дональд Трамп після вибуху в РФ заявив, що в Америки є подібні, але більш просунуті технології.