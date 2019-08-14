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Гройсман: Україні потрібен новий закон про столицю

Середа, 14 серпня 2019, 12:21

Джерело: заява голови уряду на засіданні Кабінету міністрів.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступає за ухвалення нового закону про столицю України, який би збалансував посади міського голови Києва та голови держадміністрації.

Пряма мова: "Україні потрібен новий закон про столицю, про місто Київ, де би чітко було розписано, що таке місцеве самоврядування і були повноцінні повноваження міського голови, а з іншого боку – були повноцінно відображені повноваження державної влади. Цей баланс має бути забезпечений новим законом про столицю.

Парламент, який відходить, чомусь це питання не ухвалив – я думаю, воно було дуже заполітизованим… Надіюсь, що у рамках реформи децентралізації новий закон про столицю – новий, європейський, ефективний буде напрацьований новим парламентом і урядом і буде реалізований".

Крім того, Гройсман прокоментував ситуацію з місцевими виборами: "Потрібно спочатку завершити реформу децентралізації, вдосконалити законодавство про місцеві вибори.

Редакція 2015 року про місцеві вибори є недосконалою і хибною – і я сподіваюся, що новий парламент це зможе виправити. Коли будуть внесені до Конституції і в закони про місцеве самоврядування ,можна буде проводити чергові вибори".

Прем'єр також зазначив: "Я думаю, що наша робота з підготовки перехідних матеріалів дозволить новому уряду швидше підійти до справ. І я вірю, що ми маємо шанс отримати великий український успіх".

Передісторія:

  • Зараз Володимир Кличко одночасно обіймає посади міського голови Києва та голови Київської міської державної адміністрації.
  • Команда нового президента Володимира Зеленського хоче призначити свою людину на посаду голови КМДА. Керівник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Богдан просив Кабмін надати подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА, а самому меру пропонував подати у відставку з адміністративної посади.
  • Кличко заявляв, що владу в Києві треба міняти на виборах.
  • Володимир Гройсман відмовився розглядати питання звільнення Кличка з посади керівника КМДА, залишивши це вже наступному складу уряду.
  • Згідно з Конституцією (стаття 118), голови місцевих державних адміністрацій: призначаються на посаду і звільняються з посади президентом за поданням Кабінету міністрів; відповідальні перед президентом і урядом; підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.
  • За законом "Про місцеві державні адміністрації" (стаття 8), голови місцевих держадміністрацій призначаються президентом на строк його повноважень і президент може порушити перед Кабміном питання про призначення головою місцевої державної адміністрації іншої кандидатури.
  • Стаття 9 закону визначає підстави для припинення повноважень голів місцевих держадміністрацій: порушення Конституції, втрата громадянства чи подвійне громадянство, переїзд в іншу країну, недієздатність, вирок суду, сумісництво, недовіра ради, а також добровільна відставка, подання прем’єр-міністра й ініціатива президента.

Українська правда

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Теми: КиївГройсманВіталій Кличко
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