Гройсман: Україні потрібен новий закон про столицю

Джерело: заява голови уряду на засіданні Кабінету міністрів.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступає за ухвалення нового закону про столицю України, який би збалансував посади міського голови Києва та голови держадміністрації.

Пряма мова: "Україні потрібен новий закон про столицю, про місто Київ, де би чітко було розписано, що таке місцеве самоврядування і були повноцінні повноваження міського голови, а з іншого боку – були повноцінно відображені повноваження державної влади. Цей баланс має бути забезпечений новим законом про столицю.

Парламент, який відходить, чомусь це питання не ухвалив – я думаю, воно було дуже заполітизованим… Надіюсь, що у рамках реформи децентралізації новий закон про столицю – новий, європейський, ефективний буде напрацьований новим парламентом і урядом і буде реалізований".

Крім того, Гройсман прокоментував ситуацію з місцевими виборами: "Потрібно спочатку завершити реформу децентралізації, вдосконалити законодавство про місцеві вибори.

Редакція 2015 року про місцеві вибори є недосконалою і хибною – і я сподіваюся, що новий парламент це зможе виправити. Коли будуть внесені до Конституції і в закони про місцеве самоврядування ,можна буде проводити чергові вибори".

Прем'єр також зазначив: "Я думаю, що наша робота з підготовки перехідних матеріалів дозволить новому уряду швидше підійти до справ. І я вірю, що ми маємо шанс отримати великий український успіх".

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