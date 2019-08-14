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Гройсман: Украине нужен новый закон о столице

Среда, 14 августа 2019, 12:21

Источник: заявление главы правительства на заседании Кабинета министров.

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за принятие нового закона о столице Украины, который бы сбалансировал должности городского главы Киева и главы госадминистрации.

Прямая речь: "Украине нужен новый закон о столице, о городе Киев, где бы четко было расписано, что такое местное самоуправление и были полноценные полномочия городского главы, а с другой стороны – были полноценно отражены полномочия государственной власти. Этот баланс должен быть обеспечен новым законом о столице.

Парламент, который отходит, почему-то это вопрос не принял – я думаю, он был очень политизирован... Надеюсь, что в рамках реформы децентрализации новый закон о столице – новый, европейский, эффективный будет наработан новым парламентом и правительством и будет реализован".

Кроме того, Гройсман прокомментировал ситуацию с местными выборами: "Нужно сначала завершить реформу децентрализации, усовершенствовать законодательство о местных выборах.

Редакция 2015 года о местных выборах несовершенна и ошибочна – и я надеюсь, что новый парламент это сможет исправить. Когда будут внесены изменения в Конституцию и в законы о местном самоуправлении, можно будет проводить очередные выборы".

Премьер также отметил: "Я думаю, что наша работа по подготовке переходных материалов позволит новому правительству быстрее подойти к делу. И я верю, что мы имеем шанс получить большой украинский успех".

Предыстория:

  • Сейчас Владимир Кличко одновременно занимает должности городского главы Киева и главы Киевской городской государственной администрации.
  • Команда нового президента Владимира Зеленского хочет назначить своего человека на пост главы КГГА.Руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан просил Кабмин подать представление об увольнении Кличко с должности главы КГГА, а самому мэру предлагал подать в отставку с административной должности.
  • Кличко заявлял, что власть в Киеве нужно менять на выборах.
  • Владимир Гройсман отказался рассматривать вопрос увольнения Кличко с должности руководителя КГГА, оставив это уже следующему составу правительства.
  • Согласно Конституции (статья 118), главы местных государственных администраций: назначаются на должность и увольняются с должности президентом по представлению Кабинета министров; ответственны перед президентом и правительством; подотчетны и подконтрольны органам исполнительной власти высшего уровня.
  • По закону "О местных государственных администрациях" (статья 8), главы местных госадминистраций назначаются президентом на срок его полномочий и президент может поднять перед Кабмином вопрос о назначении главой местной государственной администрации другой кандидатуры.
  • Статья 9 закона определяет основания для прекращения полномочий глав местных госадминистраций президентом: нарушение Конституции, потеря гражданства или двойное гражданство, переезд в другую страну, недееспособность, приговор суда, совместительство, недоверие совета, а также добровольная отставка, представление премьер-министра, инициатива президента

Украинская правда

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Темы: КиевГройсманВиталий Кличко
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