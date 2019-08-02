Кличко розповів, як буде боротись проти звільнення

Джерело: інтерв’ю Кличка "РБК-Україна"

Київський міський голова Віталій Кличко каже, що в разі його звільнення з посади очільника Київської міської державної адміністрації буде використовувати різні методи спротиву.

Пряма мова: "Я буду використовувати всі методи. Я буду оскаржувати це рішення в судах. Я буду докладати зусилля для створення виконкому, буду звертатися до європейських партнерів, тим, хто допомагає Україні стати європейською країною".

"І хочу звернути вашу увагу: я буду робити це не в боротьбі за крісло й не в боротьбі за посаду. Мені посади і крісла не потрібні. Я борюся за право киян обирати владу – щоб її не призначали".

"Ключова моя мотивація в тому, що я хочу жити за тими ж стандартами життя, що і Європа, і США. Нам потрібно втілити ці стандарти тут - в Україні, а не повертатися до авторитаризму, діючи методами Януковича".

"Якщо якусь політичну силу не влаштовує Віталій Кличко на своїй позиції, є легітимний шлях її завоювати – вибори. Тільки прозорі й чесні вибори є демократичним шляхом".

Деталі: Зокрема, Кличко каже, що у випадку розділення посад мера і глави КМДА буде ініціювати створення виконавчого комітету Київради, бо це "прямий та ефективний шлях до самоврядування".

Крім того, голова столиці стверджує, що не просив прем’єр-міністра Володимира Гройсмана відтермінувати подання про звільнення, за яким звернувся Офіс президента.

На питання, чи готовий Кличко співпрацювати з президентом Володимиром Зеленським, якщо залишиться на посаді голови КМДА, він відповів: "Президента Зеленського обрали главою держави, він несе повну відповідальність за те, що відбувається в країні. І ми всі перебуваємо в одному човні. І я про це говорив, я зроблю все, щоби реформи, необхідні зміни в державі, в столиці були втілені максимально швидко й ефективно".

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