Кличко розповів, як буде боротись проти звільнення
Джерело: інтерв’ю Кличка "РБК-Україна"
Київський міський голова Віталій Кличко каже, що в разі його звільнення з посади очільника Київської міської державної адміністрації буде використовувати різні методи спротиву.
Пряма мова: "Я буду використовувати всі методи. Я буду оскаржувати це рішення в судах. Я буду докладати зусилля для створення виконкому, буду звертатися до європейських партнерів, тим, хто допомагає Україні стати європейською країною".
"І хочу звернути вашу увагу: я буду робити це не в боротьбі за крісло й не в боротьбі за посаду. Мені посади і крісла не потрібні. Я борюся за право киян обирати владу – щоб її не призначали".
"Ключова моя мотивація в тому, що я хочу жити за тими ж стандартами життя, що і Європа, і США. Нам потрібно втілити ці стандарти тут - в Україні, а не повертатися до авторитаризму, діючи методами Януковича".
"Якщо якусь політичну силу не влаштовує Віталій Кличко на своїй позиції, є легітимний шлях її завоювати – вибори. Тільки прозорі й чесні вибори є демократичним шляхом".
Деталі: Зокрема, Кличко каже, що у випадку розділення посад мера і глави КМДА буде ініціювати створення виконавчого комітету Київради, бо це "прямий та ефективний шлях до самоврядування".
Крім того, голова столиці стверджує, що не просив прем’єр-міністра Володимира Гройсмана відтермінувати подання про звільнення, за яким звернувся Офіс президента.
На питання, чи готовий Кличко співпрацювати з президентом Володимиром Зеленським, якщо залишиться на посаді голови КМДА, він відповів: "Президента Зеленського обрали главою держави, він несе повну відповідальність за те, що відбувається в країні. І ми всі перебуваємо в одному човні. І я про це говорив, я зроблю все, щоби реформи, необхідні зміни в державі, в столиці були втілені максимально швидко й ефективно".
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Історія питання:
- Про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА заявляв глава Офісу президента Андрій Богдан.
- За даними УП, у партії "Слуга народу" розглядають дві кандидатури на пост голови Київської міської держадміністрації: Олександра Ткаченка, який проходить у Верховну Раду за списком "Слуги народу" під №9 та бізнесмена Андрія Холодова - №22 у виборчому списку.
- 5 липня мер Києва Віталій Кличко заявив, що ініціюватиме дострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови Київської адміністрації.
- 24 липня стало відомо, що Офіс президента Володимира Зеленського просить Кабінет міністрів звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА.
- Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Кличко не контролює столичну раду, і свої групи в ній мають окремі "смотрящі".
- За словами Богдана, до нього приходила людина нібито від одного зі "смотрящих" і пропонувала розділити награбовані бюджетні гроші столиці навпіл.
- Богдан запропонував Кличку самому подати у відставку.
- Кличко назвав заяви Богдана про корупцію в столиці добіркою пліток і маніпулятивних домислів.
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