РФ розмістила у Криму ескадрилью дронів: шпигують і наводять крилаті ракети

Міноборони Росії розмістило на Чорноморському флоті в окупованому Криму ескадрилью розвідувальних безпілотних літальних апаратів "Форпост".

Про це пишуть "Известия" з посиланням на головний штаб Військово-морського флоту РФ.

Дрони увійшли до складу 318-го змішаного авіаційного полку, що базується під Севастополем.

БПЛА "Форпост" призначені для розвідки і зможуть взяти під спостереження значну частину акваторії Чорного моря.

Також у дронів є все необхідне, щоб виконувати функцію навідника для дозвукових маловисотних протикорабельних ракет Х-35 і "Калібр", корабельної та берегової артилерії і ракетних комплексів.

Розміри і вантажопідйомність дрона дозволяють йому нести потужну оптико-електронну апаратуру.

З її допомогою "Форпост" може легко виявити великі цілі, наприклад, надводні кораблі ймовірного противника.

Безпілотник може працювати в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов. "Форпост" має великий запас палива і може діяти в радіусі до 250 км від розташування оператора, розвивати швидкість понад 200 км/год і перебувати в повітрі до 17 годин.

Дрон важить більше 450 кг, максимальна висота його польоту становить близько 5 тисяч м.

Безпілотники "Форпост" протестували під час недавніх флотських навчань, досвід їх застосування визнали успішним.

Відзначається, що у подальшому на озброєння ЧФ надійде модернізована версія дрона.

Зокрема, на деякі модифікації безпілотників встановлять нові модульні оптико-електронні системи ідентифікації об'єктів і радіолокаційні станції.

За рахунок цього дрони, перебуваючи в районі патрулювання, зможуть самостійно вирішувати ряд нових бойових завдань – виявляти потенційні цілі для атаки і ідентифікувати об'єкт.

Повідомляється, що модернізована версія "Форпосту-М" має стати першим ударним російським безпілотником.

БПЛА "Форпост" створили на основі раніше закуплених ізраїльських безпілотників Searcher Mk II.

До ВС РФ уже надходять вітчизняні дрони.

На сьогоднішній день "Форпост" активно застосовуються в Сирії для пошуку та ідентифікації цілей.

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