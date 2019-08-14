РФ разместила в Крыму эскадрилью дронов: шпионят и наводят крылатые ракеты

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Среда, 14 августа 2019, 13:14

Минобороны России разместило на Черноморском флоте в оккупированном Крыму эскадрилью разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Форпост".

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на главный штаб Военно-морского флота РФ.

Дроны вошли в состав 318-го смешанного авиационного полка, базирующегося под Севастополем.

БПЛА "Форпост" предназначены для разведки и смогут взять под наблюдение значительную часть акватории Черного моря.

Также у дронов есть все необходимое, чтобы выполнять функцию наводчика для дозвуковых маловысотных противокорабельных ракет Х-35 и "Калибр", корабельной и береговой артиллерии и ракетных комплексов.

Размеры и грузоподъемность дрона позволяют нести мощную оптико-электронную аппаратуру. С ее помощью "Форпост" может легко обнаружить крупные цели, например, надводные корабли вероятного противника. 

Современная аппаратура позволяет беспилотнику работать в любое время суток и при любых погодных условиях.

"Форпост" имеет большой запас топлива и может действовать в радиусе до 250 километров от расположения оператора, развивать скорость свыше 200 км/час и находиться в воздухе до 17 часов.

Дрон весит более 450 кг, максимальная высота его полета – около 5 тысяч метров.

Беспилотники "Форпост" протестировали во время недавних флотских учений весной нынешнего года, опыт их применения признали успешным. В дальнейшем на вооружение ЧФ поступит модернизированная версия беспилотника.

В частности, на некоторые модификации дронов установят новые модульные оптико-электронные системы идентификации объектов и радиолокационные станции.

За счет этого дроны, находясь в районе патрулирования, смогут самостоятельно решать ряд новых боевых задач – обнаруживать потенциальные цели для атаки и идентифицировать объект.

Модернизированная версия "Форпоста-М" должна стать первым ударным российским беспилотником.

БПЛА "Форпост" создали на основе ранее закупленных израильских беспилотников Searcher Mk II.

В ВС РФ уже начали поступать отечественные дроны.

На сегодняшний день "Форпост" активно применяются в Сирии для поиска и идентификации целей.

Напомним:

  • В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путинзаявил об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник".
  • 8 августа Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли.
  • В министерстве утверждали, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.
  • 10 августа в госкорпорации "Росатом" сообщили, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибло 5 сотрудников "Росатома", еще трое пострадали.
  • Американские эксперты в области ядерной энергетики подозревают, что взрыв и выброс радиации в Архангельской области России произошли во время испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", о которой говорил президент РФ Владимир Путин в 2018 году.

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Темы: Росcия оружие Крым


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