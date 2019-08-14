Правительство решило создать единый реестр ветеранов войны

424 просмотра
Среда, 14 августа 2019, 13:52

Источник: решение Кабинета министров 14 августа

Кабинет министров Украины принял решение о создании Единого государственного реестра ветеранов войны.

Детали: Создание реестра правительство делегировало Министерству по вопросам ветеранов.

В соответствующий реестр предлагают вносить информацию о:

  • ветеранах войны (участниках боевых действий, лиц с инвалидностью, полученной в результате войны, и участниках войны),
  • лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной,
  • пострадавших участников Революции достоинства, а также о членах семей этих категорий лиц.

В то же время, партия "Слуга народа" предлагает сократить 5 комитетов ВР путем объединения их с другими, в том числе комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Команда пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" и сам Порошенко против ликвидации комитета.

Напомним:

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: АТО война ООС Кабинет министров


powered by lun.ua
Материалы по теме
Порошенко говорит, что соратники Зеленского хотят "выстрелить в спину" армии 14 августа 2019, 12:23
Разбитые могилы бойцов АТО: в правительстве увидели российский след 2 августа 2019, 11:50
Надгробные памятники бойцов АТО разбили на Житомирщине 1 августа 2019, 13:49
Все новости
Главные новости
Зайцеву просят отпустить домой вместо 10 лет тюрьмы за ДТП с 6 погибшими
Разумков вместе с Геращенко наехали на Рабиновича за русский язык
Гройсман решил не рассматривать увольнение Кличко
"Квартал" спародировал Зеленского: Какие Мальдивы и Бали? Можете себе и Одессу позволить
Все новости
исследование

Почему в ракушках слышно море

спорт

Бегать ли марафоны и как поддержать мотивацию

здоровье

Как на организм действуют лекарства против головной боли

Поиск по сайту
Архив
Весь архів