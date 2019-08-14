Правительство решило создать единый реестр ветеранов войны
Среда, 14 августа 2019, 13:52
Источник: решение Кабинета министров 14 августа
Кабинет министров Украины принял решение о создании Единого государственного реестра ветеранов войны.
Детали: Создание реестра правительство делегировало Министерству по вопросам ветеранов.
В соответствующий реестр предлагают вносить информацию о:
- ветеранах войны (участниках боевых действий, лиц с инвалидностью, полученной в результате войны, и участниках войны),
- лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной,
- пострадавших участников Революции достоинства, а также о членах семей этих категорий лиц.
В то же время, партия "Слуга народа" предлагает сократить 5 комитетов ВР путем объединения их с другими, в том числе комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.
Команда пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" и сам Порошенко против ликвидации комитета.
Напомним:
- 27 февраля 2018 года Верховная Рада рекомендовала Кабинету министров создать Министерство по делам ветеранов.
- В конце марта Кабмин начал процесс создания министерства по делам ветеранов.
- В ноябре 2018 года Верховная Рада назначила Ирину Фриз на должность министра по делам ветеранов.
- Фриз была нардепом от "БПП", фракция "Блок Петра Порошенко" поддержала кандидатуру Ирины Фриз на пост главы Министерства ветеранов.
Украинская правда