Правительство решило создать единый реестр ветеранов войны

Источник: решение Кабинета министров 14 августа

Кабинет министров Украины принял решение о создании Единого государственного реестра ветеранов войны.

Детали: Создание реестра правительство делегировало Министерству по вопросам ветеранов.

В соответствующий реестр предлагают вносить информацию о:

ветеранах войны (участниках боевых действий, лиц с инвалидностью, полученной в результате войны, и участниках войны),

лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной,

пострадавших участников Революции достоинства, а также о членах семей этих категорий лиц.

В то же время, партия "Слуга народа" предлагает сократить 5 комитетов ВР путем объединения их с другими, в том числе комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Команда пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" и сам Порошенко против ликвидации комитета.

Напомним: