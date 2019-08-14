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Правительство решило создать единый реестр ветеранов войны

Среда, 14 августа 2019, 13:52

Источник: решение Кабинета министров 14 августа

Кабинет министров Украины принял решение о создании Единого государственного реестра ветеранов войны.

Детали: Создание реестра правительство делегировало Министерству по вопросам ветеранов.

В соответствующий реестр предлагают вносить информацию о:

  • ветеранах войны (участниках боевых действий, лиц с инвалидностью, полученной в результате войны, и участниках войны),
  • лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной,
  • пострадавших участников Революции достоинства, а также о членах семей этих категорий лиц.

В то же время, партия "Слуга народа" предлагает сократить 5 комитетов ВР путем объединения их с другими, в том числе комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Команда пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" и сам Порошенко против ликвидации комитета.

Напомним:

Украинская правда
Темы: АТОвойнаООСКабинет министров
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