ГПУ закрыла дело Новинского, из-за которого он потерял неприкосновенность – адвокат

1579 просмотров
Среда, 14 августа 2019, 14:32

Источник: комментарий адвоката Олега Татарова "Украинской правде"

Генеральная прокуратура закрыла производство в отношении возможной причастности нардепа Вадима Новинского к незаконному удерживанию архиепископа Александра Драбинко.

Адвокат Новинского: "Это большое уголовное производство, которое расследуется не один год, которое касалось Януковича, Захарченко и других лиц".

"ГПУ считала, что он (Новинский – УП) был как свидетель, мы считали что он не был как свидетель, а был с отдельным статусом лица, чьи права ограничиваются во время досудебного расследования".

"Верховная Рада дала согласие на привлечение Вадима Владиславовича к ответственности. Но понятно, что ни одного доказательства, что Новинский то противоправное совершил, не было".

Детали: В деле о незаконном удерживании архиепископа, якобы с целью установить контроль над УПЦ (МП), фигурировали также другие люди, однако закрыли производство только в отношении Новинского. Следствие по другим фигурантам продолжается.

По словам адвоката, следователь подписал постановление о закрытии 26 июля.

Это было сделано в соответствии с постановлением суда, который 25 июня установил прокуратуре срок в 1 месяц для того, чтобы либо передать дело в суд, либо закрыть ее.

Решение суда было мотивировано тем, что за 5 лет расследования Новинскому так и не сообщили о подозрении, даже после того, как с него сняли неприкосновенность. Этим ГПУ якобы не соблюла предельные сроки расследования, а права депутата на справедливое рассмотрение дела в разумные сроки были нарушены.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-службу Генпрокуратуры. Однако там отказались комментировать информацию.

Знать больше: И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским

Трагикомедия "Святые и грешники", или "Неприкосновенный Новинский"

Предыстория:

  • 8 декабря 2016 года Рада сняла неприкосновенность с Новинского.
  • Он, по версии следствия, удерживал под стражей архиепископа Драбинко с целью заставить митрополита Владимира отречься от престола.
  • Новинский заявлял, что в представлении ГПУ не было объективных доказательств.

Соня Лукашова, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Новинский Генпрокуратура церковь


powered by lun.ua
Материалы по теме
Новинский выкупил у Пинчука долю в нефтяной компании 21 июня 2019, 15:42
Новинский и глава УПЦ (МП) Онуфрий встретились с главой РПЦ Кириллом в России 17 июня 2019, 03:28
ГОКи Ахметова–Новинского получили 16 миллиардов прибыли 2 мая 2019, 20:42
Все новости
Главные новости
"Динамо" после вылета из Лиги Чемпионов уволило главного тренера
В ОП отставку Кличко отложили на потом
Зайцеву просят отпустить домой вместо 10 лет тюрьмы за ДТП с 6 погибшими
Разумков вместе с Геращенко наехали на Рабиновича за русский язык
Все новости
18+

10 мифов о сексе, в которые вы до сих пор верите

история

Интересные факты из жизни Ивана Мазепы

семья

17 вопросов, которые стоит задать отцу прямо сейчас

Поиск по сайту
Архив
Весь архів