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ГПУ закрыла дело Новинского, из-за которого он потерял неприкосновенность – адвокат

Среда, 14 августа 2019, 14:32

Источник: комментарий адвоката Олега Татарова "Украинской правде"

Генеральная прокуратура закрыла производство в отношении возможной причастности нардепа Вадима Новинского к незаконному удерживанию архиепископа Александра Драбинко.

Адвокат Новинского: "Это большое уголовное производство, которое расследуется не один год, которое касалось Януковича, Захарченко и других лиц".

"ГПУ считала, что он (Новинский – УП) был как свидетель, мы считали что он не был как свидетель, а был с отдельным статусом лица, чьи права ограничиваются во время досудебного расследования".

"Верховная Рада дала согласие на привлечение Вадима Владиславовича к ответственности. Но понятно, что ни одного доказательства, что Новинский то противоправное совершил, не было".

Детали: В деле о незаконном удерживании архиепископа, якобы с целью установить контроль над УПЦ (МП), фигурировали также другие люди, однако закрыли производство только в отношении Новинского. Следствие по другим фигурантам продолжается.

По словам адвоката, следователь подписал постановление о закрытии 26 июля.

Это было сделано в соответствии с постановлением суда, который 25 июня установил прокуратуре срок в 1 месяц для того, чтобы либо передать дело в суд, либо закрыть ее.

Решение суда было мотивировано тем, что за 5 лет расследования Новинскому так и не сообщили о подозрении, даже после того, как с него сняли неприкосновенность. Этим ГПУ якобы не соблюла предельные сроки расследования, а права депутата на справедливое рассмотрение дела в разумные сроки были нарушены.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-службу Генпрокуратуры. Однако там отказались комментировать информацию.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган опубликовала комментарий. По ее словам, следователь действительно закрывал расследование в отношении Новинского, но позже это решение было отменено.

Знать больше: И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским

Трагикомедия "Святые и грешники", или "Неприкосновенный Новинский"

Предыстория:

  • 8 декабря 2016 года Рада сняла неприкосновенность с Новинского.
  • Следствие считало, что депутат удерживал под стражей архиепископа Драбинко с целью заставить митрополита Владимира отречься от престола.
  • Новинский заявлял, что в представлении ГПУ не было объективных доказательств.

Соня Лукашова, УП
Темы: НовинскийГенпрокуратурацерковь
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