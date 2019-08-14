Приговор Зайцевой и Дронову оставили без изменений

Источник: Громадське

Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы за ДТП с 6 погибшими.

Детали: Коллегия судей отказала в апелляции обвиняемых. Поэтому согласно приговору суда первой инстанции, и водитель Lexus Елена Зайцева, и водитель Volkswagen Геннадий Дронов получают по 10 лет тюрьмы и вынуждены будут заплатить по 500 тысяч гривен компенсации семьям пострадавших.

Что было раньше: Защита Зайцевой просила суд смягчить наказание ее подзащитной и приговорить ее к 5 годам лишения свободы, а также назначить испытательный срок на усмотрение суда.

Защита Дронова просила апелляционный суд отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство в отношении его подзащитного.

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