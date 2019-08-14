Приговор Зайцевой и Дронову оставили без изменений
Источник: Громадське
Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы за ДТП с 6 погибшими.
Детали: Коллегия судей отказала в апелляции обвиняемых. Поэтому согласно приговору суда первой инстанции, и водитель Lexus Елена Зайцева, и водитель Volkswagen Геннадий Дронов получают по 10 лет тюрьмы и вынуждены будут заплатить по 500 тысяч гривен компенсации семьям пострадавших.
Что было раньше: Защита Зайцевой просила суд смягчить наказание ее подзащитной и приговорить ее к 5 годам лишения свободы, а также назначить испытательный срок на усмотрение суда.
Защита Дронова просила апелляционный суд отменить приговор суда первой инстанции и закрыть уголовное производство в отношении его подзащитного.
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Предыстория:
- Вечером 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в Харькове Lexus RX под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова.
- В результате Lexus вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и парень). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus.
- 26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными и приговорил обоих к 10 годам лишения свободы (максимальный срок, предусмотренный ч.3 ст.286 УКУ). Также их лишили права управлять транспортными средствами на 3 года.
- И Зайцева, и Дронов подали апелляционные жалобы на приговор.