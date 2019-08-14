Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Москві обшукали адвокатів кримських татар через справу про "злочинну організацію"

Середа, 14 серпня 2019, 17:09

Джерело: пост прес-секретарки "Правової ініціативи" Ксенії Бабич

У Москві силовики провели обшук у будівлі, де знаходиться офіс проекту "Правова ініціатива", адвокати якого захищали затриманих за протест кримських татар.

Пряма мова: "У будівлю де знаходиться офіс проекту "Правова ініціатива" та її партнерських організацій увірвалися люди з ФСБ (не представившись). За їх словами у них постанова – обшук на всю будівлю, і обшук вони проводили в сусідньому офісі, що не стосується проекту.

Незаконно вони відібрали телефони у співробітників, сфотографували їхні паспорта. Почали огляд кабінету, де знаходиться документація".

Деталі: За словами юристів, силовики також намагалися відкрити кабінет їхнього директори без наявності постанови на обшук.

Пізніше Бабич повідомила, що співробітникам повернули телефони.

Представники ФСБ стверджують, що обшук пов'язаний зі статтею 210 Кримінального кодексу Росії (організація злочинного співтовариства або участь в ньому).

Бабич додала, що документів силовики не пред'являли.

Пізніше, близько 18:30, прес-секретарка повідомила, що службовці Федеральної служби безпеки пішли з будівлі. Жодних документів вони так і не продемонстрували. Обшук проводили нібито у сусідній з адвокатами компанії аудиторів. При цьому до ще двох фірм, які розташовані на одному поверсі з "Правовою ініціативою", силовики уваги не проявили.

Що було раніше: Адвокати "Правової ініціативи" в суді захищали кримських татар, затриманих 11 липня за пікет під судом у Москві.

Організація також представляє в суді москвичів, затриманих під час протестів проти недопуску незалежних кандидатів на вибори до міського парламенту.

Передісторія:

  • 11 липня біля Верховного суду Росії затримали 50 кримських татар.
  • Вони прийшли підтримати так звану "бахчисарайський четвірку" – кримських татар, засуджених за причетність до забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".
  • 24 грудня 2018 року суд в Ростові-на-Дону оголосили вирок "бахчисарайській четвірці": Енверу Мамутову, Рустему Абільтарову, Зеврі Абсеітову, Ремзі Меметову.
  • Їх затримали в результаті масових обшуків в будинках кримських татар в Бахчисараї 12 травня 2016 року.
  • Російський суд дав кримчанам від 9 до 17 років позбавлення волі.
  • 11 липня Верховний суд РФ розглянув апеляцію на вирок і показово "зменшив" тюремні терміни на 3 місяці кожному.
  • Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" в 2003 році, включивши її до переліку терористичних організацій.
  • Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Українська правда
Теми: Росіякримські татариокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Росія
Дипломати РФ втратять "безкоштовну" дачу біля Турку після рішення про закриття консульства
Британська розвідка: Росія вирішила вийти із "зернової угоди" ще деякий час тому
Росія додатково замінувала підходи до українських портів – Білий дім
Останні новини
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
Усі новини...
Реклама: