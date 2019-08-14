У Москві обшукали адвокатів кримських татар через справу про "злочинну організацію"

Джерело: пост прес-секретарки "Правової ініціативи" Ксенії Бабич

У Москві силовики провели обшук у будівлі, де знаходиться офіс проекту "Правова ініціатива", адвокати якого захищали затриманих за протест кримських татар.

Пряма мова: "У будівлю де знаходиться офіс проекту "Правова ініціатива" та її партнерських організацій увірвалися люди з ФСБ (не представившись). За їх словами у них постанова – обшук на всю будівлю, і обшук вони проводили в сусідньому офісі, що не стосується проекту.

Незаконно вони відібрали телефони у співробітників, сфотографували їхні паспорта. Почали огляд кабінету, де знаходиться документація".

Деталі: За словами юристів, силовики також намагалися відкрити кабінет їхнього директори без наявності постанови на обшук.

Пізніше Бабич повідомила, що співробітникам повернули телефони.

Представники ФСБ стверджують, що обшук пов'язаний зі статтею 210 Кримінального кодексу Росії (організація злочинного співтовариства або участь в ньому).

Бабич додала, що документів силовики не пред'являли.

Пізніше, близько 18:30, прес-секретарка повідомила, що службовці Федеральної служби безпеки пішли з будівлі. Жодних документів вони так і не продемонстрували. Обшук проводили нібито у сусідній з адвокатами компанії аудиторів. При цьому до ще двох фірм, які розташовані на одному поверсі з "Правовою ініціативою", силовики уваги не проявили.

Що було раніше: Адвокати "Правової ініціативи" в суді захищали кримських татар, затриманих 11 липня за пікет під судом у Москві.

Організація також представляє в суді москвичів, затриманих під час протестів проти недопуску незалежних кандидатів на вибори до міського парламенту.

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