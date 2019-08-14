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В Москве обыскали адвокатов крымских татар из-за дела о "преступной организации"

Среда, 14 августа 2019, 17:09

Источник: пост пресс-секретаря "Правовой инициативы" Ксении Бабич

В Москве силовики провели обыск в здании, где находится офис проекта "Правовая инициатива", адвокаты которого защищали задержанных за протест крымских татар.

Прямая речь: "В здание где находится офис проекта "Правовая инициатива" и ее партнерских организаций ворвались люди из ФСБ (не представившись). По их словам у них постановление обыск на все здание и обыск они проводили в соседнем офисе не относящимся к проекту.

Незаконно они отобрали телефоны у сотрудников, сфотографировали их паспорта. Начали осмотр кабинета, где находится документация".

Детали: По словам юристов, силовики также пытались вскрыть кабинет их директора без наличия постановления на обыск.

Позже Бабич сообщила, что сотрудникам вернули телефоны.

Представители ФСБ утверждают, что обыск связан со статьей 210 Уголовного кодекса России (организация преступного сообщества или участие в нем).

Бабич добавила, что документов силовики не предъявляли.

Позже, около 18:30, пресс-секретарь сообщила, что сотрудники Федеральной службы безопасности ушли из здания. Никаких документов они так и не продемонстрировали. Обыск проводили якобы в соседней с адвокатами компании аудиторов. При этом к еще двум фирмам, расположенным на одном этаже с "Правовой инициативой", силовики внимания не проявили.

Что было ранее: Адвокаты "Правовой инициативы" в суде защищали крымских татар, задержанных 11 июля за пикет под судом в Москве.

Организация также представляет в суде москвичей, задержанных во время протестов против недопуска независимых кандидатов на выборы городского парламента.

Предыстория:

  • 11 июля возле Верховного суда России задержали 50 крымских татар.
  • Они пришли поддержать так называемую "бахчисарайскую четверку" – крымских татар, осужденных за причастность к запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
  • 24 декабря 2018 года суд в Ростове-на-Дону огласили приговор "бахчисарайской четверке": Энверу Мамутову, Рустему Абильтарову, Зеври Абсеитову, Ремзи Меметову.
  • Их задержали в результате массовых обысков в домах крымских татар в Бахчисарае 12 мая 2016 года.
  • Российский суд дал крымчанам от 9 до 17 лет лишения свободы.
  • 11 июля Верховный суд РФ рассмотрел апелляцию на приговор и показательно "уменьшил" тюремные сроки на 3 месяца каждому.
  • Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив ее в список террористических организаций.
  • Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России.

Украинская правда
Темы: Росcиякрымские татарыоккупация
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