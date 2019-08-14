В Москве обыскали адвокатов крымских татар из-за дела о "преступной организации"

Источник: пост пресс-секретаря "Правовой инициативы" Ксении Бабич

В Москве силовики провели обыск в здании, где находится офис проекта "Правовая инициатива", адвокаты которого защищали задержанных за протест крымских татар.

Прямая речь: "В здание где находится офис проекта "Правовая инициатива" и ее партнерских организаций ворвались люди из ФСБ (не представившись). По их словам у них постановление обыск на все здание и обыск они проводили в соседнем офисе не относящимся к проекту.

Незаконно они отобрали телефоны у сотрудников, сфотографировали их паспорта. Начали осмотр кабинета, где находится документация".

Детали: По словам юристов, силовики также пытались вскрыть кабинет их директора без наличия постановления на обыск.

Позже Бабич сообщила, что сотрудникам вернули телефоны.

Представители ФСБ утверждают, что обыск связан со статьей 210 Уголовного кодекса России (организация преступного сообщества или участие в нем).

Бабич добавила, что документов силовики не предъявляли

Что было ранее: Адвокаты "Правовой инициативы" в суде защищали крымских татар, задержанных 11 июля за пикет под судом в Москве.

Организация также представляет в суде москвичей, задержанных во время протестов против недопуска независимых кандидатов на выборы городского парламента.

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