За чесні вибори: Понад 70 осіб затримано на акції у Петербурзі
Джерело: Meduza
У Санкт-Петербурзі на акції солідарності з московськими протестувальниками поліція затримала 70 осіб.
Деталі: Поліція затримувала людей попри те, що акція проходила у форматі одиночних пікетів, які не потребують узгодження - її учасники стояли з плакатами по черзі.
Загалом на акцію зібралися понад 200 осіб.
Як повідомляє "Новая газета", у Москві учасників акції затримують на Чистих прудах та на Ільїнській площі.
Незареєстрованого кандидата у депутати Мосміськдуми Любов Соболь силовики вивели з центру збору підписів, де пройшли обшуки, і вивезли у невідомому напрямку.
Любовь Соболь увезли от центра сбора подписей в неизвестном направлении. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/1dPYqJ3kHN— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 10, 2019
Задержания на Чистопрудном бульваре— Meduza (@meduzaproject) August 10, 2019
Александра Горохова / «Медуза» pic.twitter.com/ivazs4b5RM
вы просто посмотрите, что сейчас было, без комментариев pic.twitter.com/d9o0muSrYh— Liza Fokht (@lizafoht) August 10, 2019
Раніше ОВС-Інфо повідомили про затримання у Петербурзі (73 особи), Москві (12 осіб) та у Ростові-на-Дону (7), загалом повідомляється про 92 затриманих.
Крім того у студії Navalny.Live у Москві проходять обшуки. У приміщенні перебувають 10 осіб, проходять слідчі дії, адвокатів на місці немає.
Згодом глава Міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков повідомив, що в студії "Навальний Live" затримали 9 осіб, їх везуть на допит в якості свідків у справі про "масові заворушення".
За даними "Білого лічильника", станом на 16:00 на територію мітингу "За свободу і справедливість" у Москві пройшли 48,8 тис. учасників.
В ГУ МВС по Москві заявили, що кількість учасників акції на проспекті Сахарова становила близько 20 тисяч осіб, мітинг на підтримку незареєстрованих кандидатів завершився о 16:30 без надзвичайних подій.
Передісторія:
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У Москві окружні виборчі комісії відмовили у реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
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Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів тривають у Москві з 14 липня.
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27 липня під час масвого мітингу у Москві поліція застосувала проти мітингарів кийки. Понад тисячу осіб було затримано.
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Чергова акція пройшла у Москві 3 серпня. Тоді було затримано понад тисячу осіб.
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