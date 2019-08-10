За чесні вибори: Понад 70 осіб затримано на акції у Петербурзі

Джерело: Meduza

У Санкт-Петербурзі на акції солідарності з московськими протестувальниками поліція затримала 70 осіб.

Деталі: Поліція затримувала людей попри те, що акція проходила у форматі одиночних пікетів, які не потребують узгодження - її учасники стояли з плакатами по черзі.

Загалом на акцію зібралися понад 200 осіб.

Як повідомляє "Новая газета", у Москві учасників акції затримують на Чистих прудах та на Ільїнській площі.

Незареєстрованого кандидата у депутати Мосміськдуми Любов Соболь силовики вивели з центру збору підписів, де пройшли обшуки, і вивезли у невідомому напрямку.

Любовь Соболь увезли от центра сбора подписей в неизвестном направлении. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/1dPYqJ3kHN — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 10, 2019

Задержания на Чистопрудном бульваре



Александра Горохова / «Медуза» pic.twitter.com/ivazs4b5RM — Meduza (@meduzaproject) August 10, 2019

вы просто посмотрите, что сейчас было, без комментариев pic.twitter.com/d9o0muSrYh — Liza Fokht (@lizafoht) August 10, 2019

Раніше ОВС-Інфо повідомили про затримання у Петербурзі (73 особи), Москві (12 осіб) та у Ростові-на-Дону (7), загалом повідомляється про 92 затриманих.

Крім того у студії Navalny.Live у Москві проходять обшуки. У приміщенні перебувають 10 осіб, проходять слідчі дії, адвокатів на місці немає.

Згодом глава Міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков повідомив, що в студії "Навальний Live" затримали 9 осіб, їх везуть на допит в якості свідків у справі про "масові заворушення".

За даними "Білого лічильника", станом на 16:00 на територію мітингу "За свободу і справедливість" у Москві пройшли 48,8 тис. учасників.

В ГУ МВС по Москві заявили, що кількість учасників акції на проспекті Сахарова становила близько 20 тисяч осіб, мітинг на підтримку незареєстрованих кандидатів завершився о 16:30 без надзвичайних подій.

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