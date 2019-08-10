За чесні вибори: Понад 70 осіб затримано на акції у Петербурзі

4836 переглядів
Субота, 10 серпня 2019, 17:45

Джерело: Meduza

У Санкт-Петербурзі на акції солідарності з московськими протестувальниками поліція затримала 70 осіб.

Деталі: Поліція затримувала людей попри те, що акція проходила у форматі одиночних пікетів, які не потребують узгодження - її учасники стояли з плакатами по черзі.

Загалом на акцію зібралися понад 200 осіб. 

Як повідомляє "Новая газета", у Москві учасників акції затримують на Чистих прудах та на Ільїнській площі.

Незареєстрованого кандидата у депутати Мосміськдуми Любов Соболь силовики вивели з центру збору підписів, де пройшли обшуки, і вивезли у невідомому напрямку.

Раніше ОВС-Інфо повідомили про затримання у Петербурзі (73 особи), Москві (12 осіб) та у Ростові-на-Дону (7), загалом повідомляється про 92 затриманих. 

Крім того у студії Navalny.Live у Москві проходять обшуки. У приміщенні перебувають 10 осіб, проходять слідчі дії, адвокатів на місці немає.

Згодом глава Міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков повідомив, що в студії "Навальний Live" затримали 9 осіб, їх везуть на допит в якості свідків у справі про "масові заворушення".

За даними "Білого лічильника", станом на 16:00 на територію мітингу "За свободу і справедливість" у Москві пройшли 48,8 тис. учасників. 

В ГУ МВС по Москві заявили, що кількість учасників акції на проспекті Сахарова становила близько 20 тисяч осіб, мітинг на підтримку незареєстрованих кандидатів завершився о 16:30 без надзвичайних подій. 

Передісторія:

  • У Москві окружні виборчі комісії відмовили у реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".

  • Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів тривають у Москві з 14 липня.

  • 27 липня під час масвого мітингу у Москві поліція застосувала проти мітингарів кийки. Понад тисячу осіб було затримано.

  • Чергова акція пройшла у Москві 3 серпня. Тоді було затримано понад тисячу осіб.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія акції поліція вибори


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Вибух і жертви на військовому полігоні в РФ: "Росатом" пояснив "збігом обставин" 10 серпня 2019, 16:59
У Москві знову мітингують за чесні вибори 10 серпня 2019, 14:59
Вибух у РФ міг статися через ракету з ядерною установкою – Reuters 10 серпня 2019, 14:33
Усі новини
Головні новини
Сенцов підтримав протестуючих в РФ
Джемілєв прокоментував заяву Ердогана щодо анексії Криму
Обшукують судно, що возило в окупований Крим паливо для флоту РФ - прокуратура
"Шахтар" переміг "Динамо" у матчі 3 туру УПЛ
Усі новини
безпека

Розбили ртутний термометр. Що робити і куди віднести?

Досвід

Як я провів місяць на Антарктиді

здоров'я

4 поради, як не захворіти від кондиціонера