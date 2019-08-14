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Голомшу поновили на посаді, якої юридично не існує – джерело в ГПУ

Середа, 14 серпня 2019, 22:05
Голомшу поновили на посаді, якої юридично не існує – джерело в ГПУ

Джерело: співрозмовник "Української правди" в Генпрокуратурі

Окружний адмінсуд Києва повернув Миколі Голомші посаду "першого заступника Генерального прокурора з 2014 року", хоча на той час, на момент звільнення чиновника, такої посади не існувало.

Рішення суду: "Визнати протиправним та скасувати наказ Генеральної прокуратури України від 23.10.2014 про звільнення Голомши Миколи Ярославовича з посади першого заступника Генерального прокурора України.

Поновити на посаді першого заступника Генерального прокурора з 24 жовтня 2014 року".

Деталі: 24 жовтня 2014 року генпрокурор України Віталій Ярема звільнив Голомшу з посади першого заступника генерального прокурора України.

У червні 2014 року генпрокурор України Віталій Ярема ліквідував посаду першого заступника генпрокурора і натомість розширив назву до "першого заступника генпрокурора – начальника Головного управління".

Голомша до 24 жовтня 2014 року, дня його звільнення, залишався першим замом поза штатом. 

Як повідомив співрозмовник у ГПУ, у 2016 році Верховна Рада внесла зміни до Конституції. Генеральну прокуратуру України віднесли до судової гілки влади і перейменували на "Генеральну прокуратуру" без "України". Відповідно з назв посад керівників і заступників у прокуратурі теж прибрали "Україну".

Тому, за словами джерела "Української правди", посади, з якої звільнили Голомшу і на якій поновили рішенням суду 14 серпня, юридично не існує.

 

Що було раніше: 14 серпня ОАСК поновив на посаді Миколу Голомшу, якого звільнили за законом про люстрацію.

Голомша заявив, що буде вимагати компенсації заробітної плати за період, коли він вимушено не працював в ГПУ.

Передісторія:

  • Розгляд справи тривав з листопада 2014 року.
  • У квітні 2015 року суд зупинив провадження у справі до вирішення Конституційним судом справи щодо конституційності окремих положень закону "Про очищення влади".

Українська правда

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Теми: Генпрокуратурасуд
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