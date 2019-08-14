Голомшу восстановили в должности, которой юридически не существует – источник в ГПУ

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Среда, 14 августа 2019, 22:05

Источник: собеседник "Украинской правды" в Генпрокуратуре 

Окружной админсуд Киева вернул Николаю Голомше должность "первого заместителя генерального прокурора с 2014 года", хотя в то время, в момент увольнения чиновника, такой должности не существовало.

Решение суда: "Признать противоправным и отменить приказ Генеральной прокуратуры Украины от 23.10.2014 об увольнении Голомши Николая Ярославовича с должности первого заместителя Генерального прокурора Украины. 

Восстановить в должности первого заместителя Генерального прокурора с 24 октября 2014 года". 

Детали: 24 октября 2014 года генпрокурор Украины Виталий Ярема уволил Голомшу с должности первого заместителя генерального прокурора Украины

В июне 2014 года генпрокурор Украины Виталий Ярема ликвидировал должность первого заместителя генпрокурора и расширил название должности до "первого заместителя генпрокурора – начальника Главного управления". 

Голомша до 24 октября 2014 года, дня увольнения, оставался первым замом вне штата.

Как сообщил источник в ГПУ, в 2016 году Верховная Рада внесла изменения в Конституцию. Генеральную прокуратуру Украины отнесли к судебной ветви власти и переименовали в "генеральную прокуратуру" без "Украины". Соответственно, из названий должностей руководителей и заместителей в прокуратуре тоже убрали "Украины". 

Поэтому, по словам источника "Украинской правды", должности, с которой уволили Голомшу и на которой его возобновили решением суда 14 августа, юридически не существует. 

 

Что было раньше: 14 августа ОАСК восстановил в должности Николая Голомшу, уволенного по закону о люстрации. 

Голомша заявил, что будет требовать компенсации заработной платы за период, когда он вынужденно не работал в ГПУ. 

Предыстория: 

  • Рассмотрение дела длилось с ноября 2014 года
  • В апреля 2015 года суд прекратил производство по делу до решения Конституционным судом дела о конституционности отдельных положений закона "Об очистке власти".

Украинская правда

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Темы: Генпрокуратура суд


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