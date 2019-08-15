Тейлор: Зустріч Зеленського і Трампа буде скоро, а Богдан – не перепона

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Четвер, 15 серпня 2019, 10:45

Джерело: інтерв’ю повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора   

Зустріч президентів США та України відбудеться восени, і кадрові призначення Володимира Зеленського не є цьому перепоною.

Пряма мова: "Це станеться вже скоро. У Варшаві чи то у Нью-Йорку буде коротка зустріч. Це буде можливість для президентів сказати "Hello!" один одному, особисто обмінятися привітаннями". 

"А справжня, повноцінна зустріч відбудеться після того. Я сподіваюся, що вона буде за місяць чи два у Вашингтоні. От саме тут буде реальне, змістовне спілкування президентів".

Про те, чи не стало призначення Андрія Богдана перепоною для зустрічі: "Жодних перепон, крім питання графіку. Обидва президенти… зайняті люди… А Україна обрала собі президента… Він має повне право добирати свою команду, обирати тих, хто йому радитиме, і будь-які рішення у цій царині – то не наша справа. Тож можу сказати: ні, я не знаю про такі чутки". 

Деталі: Тейлор очікує, що після цієї серії зустрічей президентів відносини США та України стануть міцнішими.  

Він також додав, що у Трампа наразі не має у планах поїздки до України, але загалом він хотів би зустріти президента США в Україні. 

На думку Тейлора – підстав для візиту Трампа у Києва вдосталь. Зокрема, серед них – війна, спричинена росіянами.  

Передісторія:

  • У червні Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати США з офіційним візитом.
  • 1 вересня лідери багатьох країн, в тому числі президенти України та США, приїдуть до Польщі на заходи у зв’язку з 80-річчям початку Другої світової війни.

Українська правда

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Теми: Зеленський Трамп Богдан


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