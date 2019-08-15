Тейлор: Встреча Зеленского и Трампа будет скоро, а Богдан – не преграда

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Четверг, 15 августа 2019, 10:45

Источник: интервью поверенного в делах США в Украине Вильяма Тейлора

Встреча президентов США и Украины состоится осенью, и кадровые назначения Владимира Зеленского не является этом преградой.

Прямая речь: "Это произойдет уже скоро. В Варшаве или в Нью-Йорке будет короткая встреча. Это будет возможность для президентов сказать "Hello!" друг другу, лично обменяться приветствиями".

"А настоящая, полноценная встреча состоится после того. Я надеюсь, что она будет через месяц или два в Вашингтоне. Вот именно здесь будет реальное, содержательное общение президентов".

О том, не стало ли назначение Андрея Богдана преградой для встречи: "Никаких преград, кроме вопроса графика. Оба президента... занятые люди... А Украина выбрала себе президента... Он имеет полное право подбирать свою команду, выбирать тех, кто ему будет советовать, и какие-либо решения в этой области – не наше дело. Поэтому могу сказать: нет, я не знаю о таких слухах".

Детали: Тейлор ожидает, что после этой серии встреч президентов отношения США и Украины станут крепче.

Он также добавил, что у Трампа пока нет в планах поездки в Украину, но он хотел бы встретить президента США в Украине.

По мнению Тейлора – оснований для визита Трампа в Киев достаточно. В частности, среди них – война, вызванная россиянами.

Предыстория:

  • В июне Зеленский получил приглашение от Трампа посетить США с официальным визитом.
  • 1 сентября лидеры многих стран, в том числе президенты Украины и США, приедут в Польшу на мероприятия в связи с 80-летием начала Второй мировой войны.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Трамп Богдан


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