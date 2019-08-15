Безсмертний розповів, що пропонував Данилюку до звільнення

Джерело: інтерв’ю Романа Безсмертного BBC.

Роман Безсмертний, який донедавна представляв Україну в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи, мав одну зустріч із президентом Володимиром Зеленським після повернення в "мінський процес", а перед звільненням не говорив.

Пряма мова: "Я дізнався про указ (про призначення) зі ЗМІ… Якби не наближення 17 липня чергової зустрічі в Мінську, то зрозуміло, що я би сказав "ні" і все. Але уявіть собі, по плану відбуваються переговори, а представника від України немає. Це негарно, і тому я вирішив погодитися.

…Коли я повернувся, то відбулася зустріч і розмова з президентом, де ми, як мені здалося, один одного почули. Мені було приємно, оскільки я побачив його бажання сформувати відповідь на питання. Це перше. І друге – я відчув у нього бажання розібратися в ситуації і все це відпрацювати організаційно".

Деталі: Це була єдина зустріч із Зеленським, яка тривала до години. На зустрічі були Леонід Кучма, Вадим Пристайко і Руслан Демченко.

"Ми обговорили поточні питання, питання стратегії, тактики… Мова йшла про конкретні завдання – і все, що ми обговорювали під час першої зустрічі, було досягнуто. І там, де треба було стримати, і по тих позиціях, де треба було просунутися, – ми це зробили. В цьому відношенні ставка президента на соціально-гуманітарний блок є абсолютно правильною", – зазначив Безсмертний.

На його думку, 6 серпня Кремль організував провокацію, щоб завдати удару по Зеленському, – а рішення звільнити Безсмертного свідчить, що український президент не зрозумів, що відбулося.

Безсмертний розповів про 6 серпня: "Я зайшов до секретаря Радбезу о 12:30 і ще не знав про всі події цього дня. Він (Олександр Данилюк) прийшов від президента, де обговорювалася ця ситуація, і на ньому обличчя не було. Ми поговорили 30 хвилин і я зрозумів, що далі говорити немає сенсу, бо він мене не чує.

А коли я вийшов від нього, то перше, що прочитав, – його повідомлення (що "грубе порушення домовленостей про перемир'я не залишиться без уваги" – ред..). Я тут же набрав людей з його оточення і сказав: що ви робите? Треба негайно скликати ОБСЄ, ТКГ, реагувати.

Друге – треба заявити про вихід з Мінського процесу, поки не покарають тих, хто вчинив це. Адже це дуже небезпечна річ, яка може призвести до широкомасштабного конфлікту.

І далі сказав про те, що треба робити: перекривати КПВВ, адже невідомо, де це ще може відбутися… Далі перекрити комунікації, бо, не дай Бог, зараз почнеться стрільба, ударять, умовно, по газогонах і водогонах – це буде катастрофа.

Але в результаті ми отримали дзвінок Путіну, що свідчило про те, що навколо президента не змогли об'єктивно оцінити, що відбулося".

Безсмертний вважає, що треба було "відкрити вогонь у відповідь".

Він зазначив, що своє бачення виклав "не тільки в оточенні Данилюка, а і в Офісі президента", але з самим Зеленським не говорив – і вже не хоче говорити.

Безсмертний також говорив із Леонідом Кучмою "за 20 хвилин до виходу указу" про своє звільнення і домовлявся про зустріч із ним.

А з ОП після звільнення Безсмертний не говорив.