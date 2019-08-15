Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Безсмертний розповів, що пропонував Данилюку до звільнення

Четвер, 15 серпня 2019, 11:06
Безсмертний розповів, що пропонував Данилюку до звільнення

Джерело: інтерв’ю Романа Безсмертного BBC.

Роман Безсмертний, який донедавна представляв Україну в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи, мав одну зустріч із президентом Володимиром Зеленським після повернення в "мінський процес", а перед звільненням не говорив. 

Пряма мова: "Я дізнався про указ (про призначення) зі ЗМІ… Якби не наближення 17 липня чергової зустрічі в Мінську, то зрозуміло, що я би сказав "ні" і все. Але уявіть собі, по плану відбуваються переговори, а представника від України немає. Це негарно, і тому я вирішив погодитися.

…Коли я повернувся, то відбулася зустріч і розмова з президентом, де ми, як мені здалося, один одного почули. Мені було приємно, оскільки я побачив його бажання сформувати відповідь на питання. Це перше. І друге – я відчув у нього бажання розібратися в ситуації і все це відпрацювати організаційно".

Деталі: Це була єдина зустріч із Зеленським, яка тривала до години. На зустрічі були Леонід Кучма, Вадим Пристайко і Руслан Демченко.

"Ми обговорили поточні питання, питання стратегії, тактики… Мова йшла про конкретні завдання – і все, що ми обговорювали під час першої зустрічі, було досягнуто. І там, де треба було стримати, і по тих позиціях, де треба було просунутися, – ми це зробили. В цьому відношенні ставка президента на соціально-гуманітарний блок є абсолютно правильною", – зазначив Безсмертний.

На його думку, 6 серпня Кремль організував провокацію, щоб завдати удару по Зеленському, – а рішення звільнити Безсмертного свідчить, що український президент не зрозумів, що відбулося.

Безсмертний розповів про 6 серпня: "Я зайшов до секретаря Радбезу о 12:30 і ще не знав про всі події цього дня. Він (Олександр Данилюк) прийшов від президента, де обговорювалася ця ситуація, і на ньому обличчя не було. Ми поговорили 30 хвилин і я зрозумів, що далі говорити немає сенсу, бо він мене не чує.

А коли я вийшов від нього, то перше, що прочитав, – його повідомлення (що "грубе порушення домовленостей про перемир'я не залишиться без уваги" – ред..). Я тут же набрав людей з його оточення і сказав: що ви робите? Треба негайно скликати ОБСЄ, ТКГ, реагувати.

Друге – треба заявити про вихід з Мінського процесу, поки не покарають тих, хто вчинив це. Адже це дуже небезпечна річ, яка може призвести до широкомасштабного конфлікту.

І далі сказав про те, що треба робити: перекривати КПВВ, адже невідомо, де це ще може відбутися… Далі перекрити комунікації, бо, не дай Бог, зараз почнеться стрільба, ударять, умовно, по газогонах і водогонах – це буде катастрофа.

Але в результаті ми отримали дзвінок Путіну, що свідчило про те, що навколо президента не змогли об'єктивно оцінити, що відбулося".

Безсмертний вважає, що треба було "відкрити вогонь у відповідь".

Він зазначив, що своє бачення виклав "не тільки в оточенні Данилюка, а і в Офісі президента", але з самим Зеленським не говорив – і вже не хоче говорити.

Безсмертний також говорив із Леонідом Кучмою "за 20 хвилин до виходу указу" про своє звільнення і домовлявся про зустріч із ним.

А з ОП після звільнення Безсмертний не говорив.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: БезсмертнийОлександр ДанилюкЗеленськийДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Безсмертний
Безсмертний про нові домовленості у Мінську: Це виведення Росії у статус миротворця
Безсмертний: Мінськ використовують як імітаційний майданчик
Перші 100 днів президента: Голобородько в ролі Зеленського
Останні новини
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
Усі новини...
Реклама: