На Житомирщині після візиту Зеленського оголосили підозри банді бурштинокопачів

2422 перегляди
Четвер, 15 серпня 2019, 12:40

Джерело: пост речника ГПУ Андрія Лисенка у Facebook

У Житомирській області повідомили про підозру у незаконному видобуванні бурштину п’яти особам, яких затримали ще у травні.

Дослівно: "12-13 серпня… п’яти особам повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 2, 3 ст. 240 (порушення правил охорони надр – ред.) ККУ".

Деталі: Досудове розслідування встановило, що п’ятеро жителів Олевського району та міста Житомира упродовж тривалого часу протиправно видобували бурштин на території місцевого лісництва.

Організатор злочину, житель Олевська, забезпечував бурштинокопачів мотопомпами, транспортом та іншим знаряддям для добування корисної копалини.

Викрили зловмисників ще у травні. Їм від 21 до 60 років.  

Також правоохоронці викрили незаконну переробку нелегально видобутого бурштину, яку організував житель іноземної держави на Київщині.

Під час обшуку у його цеху виявили та вилучили майже 2 тонни бурштину-сирцю, 5 верстатів для обробки коштовного каменю тощо.

Читайте також: "Бурштинова народна республіка". Західний український фронт

Передісторія:

  • 12 серпня президент Володимир Зеленський відвідував Житомирську область. На нараді з місцевою владою, зокрема, розглядали питання незаконного видобутку бурштину.
  • Заступник голови ОП з економічних питань Олексій Гончарук порадив звільнити очільників всіх правоохоронних органів (СБУ, прокуратури, поліції) у районах, де видобувають бурштин, бо вони працюють заодно і на руку бандитам.
  • Зеленський спочатку доручив звільнити лише керівників поліції та СБУ Житомирської області через причетність до схем із незаконного видобутку бурштину.
  • На тій же зустрічі Зеленський змусив керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського написати заяву про звільнення за власним бажанням.
  • Згодом Зеленський попросив звільнити керівників поліції у 9-районах та очільників СБУ у Рівненській, Волинській та Житомирській областях.
  • 13 серпня прокуратура Житомирщини повідомила, що після заяви президента Володимира Зеленського про причетність місцевих силовиків до незаконного видобутку бурштину розпочала кримінальне провадження.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Житомир бурштин прокуратура


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Житомирського чиновника шантажували "компроматом" перед візитом Зеленського 13 серпня 2019, 13:52
Зеленський "розгромив" силовиків через бурштин, бо "не допомагають країні" 12 серпня 2019, 13:16
Зеленський вибив з головного лісівника Житомирщини звільнення "за власним" 12 серпня 2019, 12:53
Усі новини
Головні новини
Безсмертний: Кремль бив по Зеленському, могла бути катастрофа
Безсмертний розповів, що пропонував Данилюку до звільнення
Тейлор: Зустріч Зеленського і Трампа буде скоро, а Богдан – не перепона
Війна на сході: Окупанти здійснили 13 обстрілів, один боєць ООС загинув
Усі новини
Досвід

Історія українця, що працює в NASA

Кіно

7 успішних та 5 провальних фільмів

їжа

Чому гриби корисні