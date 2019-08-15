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На Житомирщині після візиту Зеленського оголосили підозри банді бурштинокопачів

Четвер, 15 серпня 2019, 12:40

Джерело: пост речника ГПУ Андрія Лисенка у Facebook

У Житомирській області повідомили про підозру у незаконному видобуванні бурштину п’яти особам, яких затримали ще у травні.

Дослівно: "12-13 серпня… п’яти особам повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 2, 3 ст. 240 (порушення правил охорони надр – ред.) ККУ".

Деталі: Досудове розслідування встановило, що п’ятеро жителів Олевського району та міста Житомира упродовж тривалого часу протиправно видобували бурштин на території місцевого лісництва.

Організатор злочину, житель Олевська, забезпечував бурштинокопачів мотопомпами, транспортом та іншим знаряддям для добування корисної копалини.

Викрили зловмисників ще у травні. Їм від 21 до 60 років.  

Також правоохоронці викрили незаконну переробку нелегально видобутого бурштину, яку організував житель іноземної держави на Київщині.

Під час обшуку у його цеху виявили та вилучили майже 2 тонни бурштину-сирцю, 5 верстатів для обробки коштовного каменю тощо.

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Передісторія:

  • 12 серпня президент Володимир Зеленський відвідував Житомирську область. На нараді з місцевою владою, зокрема, розглядали питання незаконного видобутку бурштину.
  • Заступник голови ОП з економічних питань Олексій Гончарук порадив звільнити очільників всіх правоохоронних органів (СБУ, прокуратури, поліції) у районах, де видобувають бурштин, бо вони працюють заодно і на руку бандитам.
  • Зеленський спочатку доручив звільнити лише керівників поліції та СБУ Житомирської області через причетність до схем із незаконного видобутку бурштину.
  • На тій же зустрічі Зеленський змусив керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського написати заяву про звільнення за власним бажанням.
  • Згодом Зеленський попросив звільнити керівників поліції у 9-районах та очільників СБУ у Рівненській, Волинській та Житомирській областях.
  • 13 серпня прокуратура Житомирщини повідомила, що після заяви президента Володимира Зеленського про причетність місцевих силовиків до незаконного видобутку бурштину розпочала кримінальне провадження.

Українська правда

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Теми: Житомирбурштинпрокуратура
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