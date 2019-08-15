На Житомирщині після візиту Зеленського оголосили підозри банді бурштинокопачів

Джерело: пост речника ГПУ Андрія Лисенка у Facebook

У Житомирській області повідомили про підозру у незаконному видобуванні бурштину п’яти особам, яких затримали ще у травні.

Дослівно: "12-13 серпня… п’яти особам повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 2, 3 ст. 240 (порушення правил охорони надр – ред.) ККУ".

Деталі: Досудове розслідування встановило, що п’ятеро жителів Олевського району та міста Житомира упродовж тривалого часу протиправно видобували бурштин на території місцевого лісництва.

Організатор злочину, житель Олевська, забезпечував бурштинокопачів мотопомпами, транспортом та іншим знаряддям для добування корисної копалини.

Викрили зловмисників ще у травні. Їм від 21 до 60 років.

Також правоохоронці викрили незаконну переробку нелегально видобутого бурштину, яку організував житель іноземної держави на Київщині.

Під час обшуку у його цеху виявили та вилучили майже 2 тонни бурштину-сирцю, 5 верстатів для обробки коштовного каменю тощо.

Читайте також: "Бурштинова народна республіка". Західний український фронт

Передісторія: