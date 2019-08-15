Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Житомирщине после визита Зеленского объявили подозрения банде бурштинокопателей

Четверг, 15 августа 2019, 12:40

Источник: пост спикера ГПУ Андрея Лысенко в Facebook

В Житомирской области сообщили о подозрении в незаконной добыче янтаря пяти лицам, которых задержали еще в мае.

Дословно: "12-13 августа... пяти лицам сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2, 3 ст. 240 (нарушение правил охраны недр – ред.) УК".

Детали: Досудебное расследование установило, что пятеро жителей Олевского района и города Житомира на протяжении длительного времени противоправно добывали янтарь на территории местного лесничества.

Организатор преступления, житель Олевска, обеспечивал бурштинокопачей мотопомпами, транспортом и другим орудием для добывания полезных ископаемых.

Разоблачили злоумышленников еще в мае. Им от 21 до 60 лет.

Также правоохранители разоблачили незаконную переработку нелегально добытого янтаря, которую организовал житель иностранного государства на Киевщине.

Во время обыска в его цехе обнаружили и изъяли почти 2 тонны янтаря-сырца, 5 станков для обработки драгоценного камня и тому подобное.

Узнать больше: "Янтарная народная республика". Западный украинский фронт 

Предыстория:

  • 12 августа президент Владимир Зеленский посещал Житомирскую область. На совещании с местными властями, в частности, рассматривался вопрос незаконной добычи янтаря.
  • Заместитель председателя ОП по экономическим вопросам Алексей Гончарук посоветовал уволить руководителей всех правоохранительных органов (СБУ, прокуратуры, полиции) в районах, где добывают янтарь, потому что они работают заодно и на руку бандитам.
  • 12 августа Зеленский сначала поручил уволить только руководителей полиции и СБУ Житомирской области в связи с причастностью к незаконной добыче янтаря
  • На той же встрече Зеленский заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении по собственному желанию. 
  • Впоследствии Зеленский попросил уволить руководителей полиции в 9-районах и руководителей СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях.
  • 13 августа прокуратура Житомирской области сообщила, что после заявления президента Владимира Зеленского о причастности местных силовиков к незаконной добыче янтаря начала уголовное производство

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Житомирянтарьпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Житомир
Ночная атака: в Житомире повреждены десятки домов, учреждения образования и здравоохранения
Россияне ночью попали в инфраструктурный объект на Житомирщине
В Житомире раздались звуки взрывов – СМИ
Последние новости
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
Все новости...
Реклама: