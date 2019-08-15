На Житомирщине после визита Зеленского объявили подозрения банде бурштинокопателей

Источник: пост спикера ГПУ Андрея Лысенко в Facebook

В Житомирской области сообщили о подозрении в незаконной добыче янтаря пяти лицам, которых задержали еще в мае.

Дословно: "12-13 августа... пяти лицам сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2, 3 ст. 240 (нарушение правил охраны недр – ред.) УК".

Детали: Досудебное расследование установило, что пятеро жителей Олевского района и города Житомира на протяжении длительного времени противоправно добывали янтарь на территории местного лесничества.

Организатор преступления, житель Олевска, обеспечивал бурштинокопачей мотопомпами, транспортом и другим орудием для добывания полезных ископаемых.

Разоблачили злоумышленников еще в мае. Им от 21 до 60 лет.

Также правоохранители разоблачили незаконную переработку нелегально добытого янтаря, которую организовал житель иностранного государства на Киевщине.

Во время обыска в его цехе обнаружили и изъяли почти 2 тонны янтаря-сырца, 5 станков для обработки драгоценного камня и тому подобное.

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