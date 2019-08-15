На Житомирщине после визита Зеленского объявили подозрения банде бурштинокопателей

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Четверг, 15 августа 2019, 12:40

Источник: пост спикера ГПУ Андрея Лысенко в Facebook

В Житомирской области сообщили о подозрении в незаконной добыче янтаря пяти лицам, которых задержали еще в мае.

Дословно: "12-13 августа... пяти лицам сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2, 3 ст. 240 (нарушение правил охраны недр – ред.) УК".

Детали: Досудебное расследование установило, что пятеро жителей Олевского района и города Житомира на протяжении длительного времени противоправно добывали янтарь на территории местного лесничества.

Организатор преступления, житель Олевска, обеспечивал бурштинокопачей мотопомпами, транспортом и другим орудием для добывания полезных ископаемых.

Разоблачили злоумышленников еще в мае. Им от 21 до 60 лет.

Также правоохранители разоблачили незаконную переработку нелегально добытого янтаря, которую организовал житель иностранного государства на Киевщине.

Во время обыска в его цехе обнаружили и изъяли почти 2 тонны янтаря-сырца, 5 станков для обработки драгоценного камня и тому подобное.

Узнать больше: "Янтарная народная республика". Западный украинский фронт 

Предыстория:

  • 12 августа президент Владимир Зеленский посещал Житомирскую область. На совещании с местными властями, в частности, рассматривался вопрос незаконной добычи янтаря.
  • Заместитель председателя ОП по экономическим вопросам Алексей Гончарук посоветовал уволить руководителей всех правоохранительных органов (СБУ, прокуратуры, полиции) в районах, где добывают янтарь, потому что они работают заодно и на руку бандитам.
  • 12 августа Зеленский сначала поручил уволить только руководителей полиции и СБУ Житомирской области в связи с причастностью к незаконной добыче янтаря
  • На той же встрече Зеленский заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении по собственному желанию. 
  • Впоследствии Зеленский попросил уволить руководителей полиции в 9-районах и руководителей СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях.
  • 13 августа прокуратура Житомирской области сообщила, что после заявления президента Владимира Зеленского о причастности местных силовиков к незаконной добыче янтаря начала уголовное производство

Украинская правда

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Темы: Житомир янтарь прокуратура


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