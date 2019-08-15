На Житомирщине после визита Зеленского объявили подозрения банде бурштинокопателей
Источник: пост спикера ГПУ Андрея Лысенко в Facebook
В Житомирской области сообщили о подозрении в незаконной добыче янтаря пяти лицам, которых задержали еще в мае.
Дословно: "12-13 августа... пяти лицам сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2, 3 ст. 240 (нарушение правил охраны недр – ред.) УК".
Детали: Досудебное расследование установило, что пятеро жителей Олевского района и города Житомира на протяжении длительного времени противоправно добывали янтарь на территории местного лесничества.
Организатор преступления, житель Олевска, обеспечивал бурштинокопачей мотопомпами, транспортом и другим орудием для добывания полезных ископаемых.
Разоблачили злоумышленников еще в мае. Им от 21 до 60 лет.
Также правоохранители разоблачили незаконную переработку нелегально добытого янтаря, которую организовал житель иностранного государства на Киевщине.
Во время обыска в его цехе обнаружили и изъяли почти 2 тонны янтаря-сырца, 5 станков для обработки драгоценного камня и тому подобное.
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Предыстория:
- 12 августа президент Владимир Зеленский посещал Житомирскую область. На совещании с местными властями, в частности, рассматривался вопрос незаконной добычи янтаря.
- Заместитель председателя ОП по экономическим вопросам Алексей Гончарук посоветовал уволить руководителей всех правоохранительных органов (СБУ, прокуратуры, полиции) в районах, где добывают янтарь, потому что они работают заодно и на руку бандитам.
- 12 августа Зеленский сначала поручил уволить только руководителей полиции и СБУ Житомирской области в связи с причастностью к незаконной добыче янтаря.
- На той же встрече Зеленский заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении по собственному желанию.
- Впоследствии Зеленский попросил уволить руководителей полиции в 9-районах и руководителей СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях.
- 13 августа прокуратура Житомирской области сообщила, что после заявления президента Владимира Зеленского о причастности местных силовиков к незаконной добыче янтаря начала уголовное производство.
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