Гримчаку та Овдієнку вручили підозри у шахрайстві

Джерело: НАБУ, "Інтерфакс-Україна"

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозри заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку та його "помічнику" Ігорю Овдієнку.

Деталі: За даними слідства, вказані особи шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами в особливо великому розмірі.

Правова кваліфікація дій вказаних осіб – ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Гримчака та Овдієнка можуть позбавити волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Водночас у Генеральній прокуратурі повідомили, що в п'ятницю слідчий за місцем розташування органу досудового розслідування звернеться після погодження з прокурором до суду, і тоді підозрюваним оберуть запобіжний захід.

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