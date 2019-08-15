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Гримчаку та Овдієнку вручили підозри у шахрайстві

Четвер, 15 серпня 2019, 22:10
Гримчаку та Овдієнку вручили підозри у шахрайстві

Джерело: НАБУ, "Інтерфакс-Україна"

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозри заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку та його "помічнику" Ігорю Овдієнку.

Деталі: За даними слідства, вказані особи шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами в особливо великому розмірі.

Правова кваліфікація дій вказаних осіб – ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Гримчака та Овдієнка можуть позбавити волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Водночас у Генеральній прокуратурі повідомили, що в п'ятницю слідчий за місцем розташування органу досудового розслідування звернеться після погодження з прокурором до суду, і тоді підозрюваним оберуть запобіжний захід.

Докладно про затримання Гримчака: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака

Передісторія:

  • 14 серпня Гримчака та його "помічника" затримали під час отримання 480 тисяч доларів хабара. 
  • Загалом вони нібито вимагали 1,1 мільйона доларів від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
  • Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Гримчак та його помічники вимагали 1,1 мільйона доларів за вплив на рішення судів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень.
  • Мінкульт сказав, що не має жодного стосунку до історії з вимаганням хабара.
  • На Гримчака силовики вийшли під час розслідування замаху на Тетяну Чорновол. 

Українська правда

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Теми: ГримчакНАБУ
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