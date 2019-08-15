Гримчаку та Овдієнку вручили підозри у шахрайстві

4830 переглядів
Четвер, 15 серпня 2019, 22:10

Джерело: НАБУ, "Інтерфакс-Україна"

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозри заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку та його "помічнику" Ігорю Овдієнку.

Деталі: За даними слідства, вказані особи шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами в особливо великому розмірі.

Правова кваліфікація дій вказаних осіб – ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Гримчака та Овдієнка можуть позбавити волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Водночас у Генеральній прокуратурі повідомили, що в п'ятницю слідчий за місцем розташування органу досудового розслідування звернеться після погодження з прокурором до суду, і тоді підозрюваним оберуть запобіжний захід.

Докладно про затримання Гримчака: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака

Передісторія:

  • 14 серпня Гримчака та його "помічника" затримали під час отримання 480 тисяч доларів хабара. 
  • Загалом вони нібито вимагали 1,1 мільйона доларів від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
  • Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Гримчак та його помічники вимагали 1,1 мільйона доларів за вплив на рішення судів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень.
  • Мінкульт сказав, що не має жодного стосунку до історії з вимаганням хабара.
  • На Гримчака силовики вийшли під час розслідування замаху на Тетяну Чорновол. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Гримчак НАБУ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Хабарницька схема" Гримчака: слідство розкрило нові деталі 15 серпня 2019, 16:24
Гримчака затримали у справі, в якій 5 років розслідують напад на Чорновол 15 серпня 2019, 15:15
Хабар Гримчаку: Мінкульт відреагував на звинувачення Луценка 15 серпня 2019, 13:09
Усі новини
Головні новини
Ліга Європи. "Зоря" проходить у плей-офф раунду, "Маріуполь" вилітає
Гримчаку та Овдієнку вручили підозри у шахрайстві
Рябошапка пообіцяв нарешті ратифікувати Римський статут
Поліція Британії заявила про ще одну жертву отруєння в Солсбері
Усі новини
психологія

Як попросити надбавку до зарплати

мімімі

13 неймовірних фото розповідають, що таке справжнє кохання

репортаж

Що таке бортництво і чому бджоли мають стати новою візитівкою України