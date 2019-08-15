Грымчаку и Овдиенко вручили подозрения в мошенничестве
Источник: НАБУ, "Интерфакс-Украина"
Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрениях замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко.
Детали: По данным следствия, указанные лица путем обмана завладели чужим имуществом, а именно денежными средствами в особо крупном размере.
Правовая квалификация действий указанных лиц – ч.4 ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).
Грымчака и Овдиенко могут лишить свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
В то же время в Генеральной прокуратуре сообщили, что в пятницу следователь по месту нахождения органа досудебного расследования обратится после согласования с прокурором в суд, и тогда подозреваемым изберут меру пресечения.
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Предыстория:
- 14 августа Грымчака и его "помощника" задержали при получении взятки в 480 тысяч долларов.
- В целом они якобы требовали 1,1 миллиона долларов от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
- Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники требовали 1,1 миллиона долларов за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.
- Минкульт сказал, что не имеет никакого отношения к истории с вымогательством взятки.
- На Грымчака силовики вышли в ходе расследование покушения на Татьяну Черновол.