Грымчаку и Овдиенко вручили подозрения в мошенничестве

Источник: НАБУ, "Интерфакс-Украина"

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрениях замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко.

Детали: По данным следствия, указанные лица путем обмана завладели чужим имуществом, а именно денежными средствами в особо крупном размере.

Правовая квалификация действий указанных лиц – ч.4 ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Грымчака и Овдиенко могут лишить свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

В то же время в Генеральной прокуратуре сообщили, что в пятницу следователь по месту нахождения органа досудебного расследования обратится после согласования с прокурором в суд, и тогда подозреваемым изберут меру пресечения.

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