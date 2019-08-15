Грымчаку и Овдиенко вручили подозрения в мошенничестве

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Четверг, 15 августа 2019, 22:10

Источник: НАБУ 

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрениях замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко. 

Детали: По данным следствия, указанные лица путем обмана завладели чужим имуществом, а именно денежными средствами в особо крупном размере. 

Правовая квалификация действий указанных лиц – ч.4 ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). 

Грымчака и Овдиенко могут лишить свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. 

Подробно о задержании Грымчака: $ 1 млн за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака 

Предыстория:

  • 14 августа Грымчака и его "помощника" задержали при получении взятки в 480 тысяч долларов. 
  • В целом они якобы требовали 1,1 миллиона долларов от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. 
  • Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники требовали 1,1 миллиона долларов за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений. 
  • Минкульт сказал, что не имеет никакого отношения к истории с вымогательством взятки. 
  • На Грымчака силовики вышли в ходе расследование покушения на Татьяну Черновол.

Украинская правда

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