Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Грымчаку и Овдиенко вручили подозрения в мошенничестве

Четверг, 15 августа 2019, 22:10
Грымчаку и Овдиенко вручили подозрения в мошенничестве

Источник: НАБУ, "Интерфакс-Украина"

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрениях замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко. 

Детали: По данным следствия, указанные лица путем обмана завладели чужим имуществом, а именно денежными средствами в особо крупном размере. 

Правовая квалификация действий указанных лиц – ч.4 ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). 

Грымчака и Овдиенко могут лишить свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. 

В то же время в Генеральной прокуратуре сообщили, что в пятницу следователь по месту нахождения органа досудебного расследования обратится после согласования с прокурором в суд, и тогда подозреваемым изберут меру пресечения.

Подробно о задержании Грымчака: $ 1 млн за застройки и суды. Распутываем историю задержания Грымчака 

Предыстория:

  • 14 августа Грымчака и его "помощника" задержали при получении взятки в 480 тысяч долларов. 
  • В целом они якобы требовали 1,1 миллиона долларов от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. 
  • Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощники требовали 1,1 миллиона долларов за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений. 
  • Минкульт сказал, что не имеет никакого отношения к истории с вымогательством взятки. 
  • На Грымчака силовики вышли в ходе расследование покушения на Татьяну Черновол.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГрымчакНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Грымчак
Бывший замминистра МинТОТ Гримчак отбудет 10 лет в тюрьме: приговор вступил в силу
ВАКС приговорил Грымчака к 10 годам заключения
С Грымчака сняли электронный браслет слежения
Последние новости
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
Все новости...
Реклама: