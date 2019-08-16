Влада вслід за екс-президентом Киргизстану взялася за його дружину

Джерело: Радіо Свобода

Дружина арештованого екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва Раїса Атамбаєва заявила, що проти неї також порушують кримінальні справи.

Дослівно Атамбаєва: "Зараз я дізналася, що в рамках справи Арабаєва з сьогоднішнього дня на мене відкриваються кримінальні справи. Хочу сказати, що я ніколи не втручалася в справи суддів, я знала, що політика – це брудна справа, і намагалася не втручатися в неї. Я навіть не знаю жодного суддю".

Деталі: За словами Атамбаєвої, справа проти неї порушена в рамках розслідування проти екс-завідувача відділом судової реформи і законності апарату президента Манаса Арабаєва, якого у червні затримали за підозрою в корупції.

Цю ж інформацію підтвердили виданню у Генпрокуратурі Киргизстану.

Згідно з розслідуванням, оприлюдненим 2 липня на телеканалі "Ала Тоо 24", що входить до складу Громадської телерадіокорпорації, Атамбаєва підозрюється в причетності до рейдерського захоплення майна іноземних інвесторів.

У сюжеті Манас Арабаєв дав відповідні свідчення правоохоронним органам.

5 липня Арабаєва відпустили під домашній арешт.

Атамбаєва також заявила, що проти її сім’ї і соратників колишнього президента "йде масове гоніння".

16 липня суд вирішив залишити Алмазбека Атамбаєва під вартою до 26 серпня.

За словами адвоката, екс-президент Киргизстану наразі є фігурантом 14 кримінальних справ. Його звинувачують в організації заворушень, погрозах представникам влади, незаконному обігу зброї, в перешкоджанні слідству, захопленні заручників, у вбивстві і в замаху на вбивство, а також у декількох епізодах корупції, зокрема незаконному придбанні земельних ділянок у Кой-Таші, де Атамбаєв побудував собі резиденцію.

Зараз колишній президент Киргизстану перебуває в слідчому ізоляторі. Він відмовляється від надання будь-яких свідчень і не підписує ніяких повідомлень.

Передісторія: