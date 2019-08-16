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Влада вслід за екс-президентом Киргизстану взялася за його дружину

П'ятниця, 16 серпня 2019, 11:16

Джерело: Радіо Свобода

Дружина арештованого екс-президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва Раїса Атамбаєва заявила, що проти неї також порушують кримінальні справи.

Дослівно Атамбаєва: "Зараз я дізналася, що в рамках справи Арабаєва з сьогоднішнього дня на мене відкриваються кримінальні справи. Хочу сказати, що я ніколи не втручалася в справи суддів, я знала, що політика – це брудна справа, і намагалася не втручатися в неї. Я навіть не знаю жодного суддю".

Деталі: За словами Атамбаєвої, справа проти неї порушена в рамках розслідування проти екс-завідувача відділом судової реформи і законності апарату президента Манаса Арабаєва, якого у червні затримали за підозрою в корупції.

Цю ж інформацію підтвердили виданню у Генпрокуратурі Киргизстану.

Згідно з розслідуванням, оприлюдненим 2 липня на телеканалі "Ала Тоо 24", що входить до складу Громадської телерадіокорпорації, Атамбаєва підозрюється в причетності до рейдерського захоплення майна іноземних інвесторів.

У сюжеті Манас Арабаєв дав відповідні свідчення правоохоронним органам.

5 липня Арабаєва відпустили під домашній арешт.

Атамбаєва також заявила, що проти її сім’ї і соратників колишнього президента "йде масове гоніння".

16 липня суд вирішив залишити Алмазбека Атамбаєва під вартою до 26 серпня.

За словами адвоката, екс-президент Киргизстану наразі є фігурантом 14 кримінальних справ. Його звинувачують в організації заворушень, погрозах представникам влади, незаконному обігу зброї, в перешкоджанні слідству, захопленні заручників, у вбивстві і в замаху на вбивство, а також у декількох епізодах корупції, зокрема незаконному придбанні земельних ділянок у Кой-Таші, де Атамбаєв побудував собі резиденцію.

Зараз колишній президент Киргизстану перебуває в слідчому ізоляторі. Він відмовляється від надання будь-яких свідчень і не підписує ніяких повідомлень.

Передісторія:

  • Атамбаєв був президентом Киргизстану у 2011–2017 роках.
  • Силовики затримали його 8 серпня. Атамбаєв вирішив сам здатися правоохоронцям. Після цього його вивезли з території резиденції в селі Кой-Таш.
  • До того спецназ Киргизстану двічі штурмував резиденцію Атамбаєва. Його прихильники змогли відтіснити силовиків і взяли в заручники шістьох оперативників.
  • Під час зіткнень постраждали 52 людини, один спецназівець помер. За версією спецслужб, причиною смерті міг бути постріл зі снайперської гвинтівки.
  • 8 серпня по обіді прихильники Атамбаєва звільнили заручників в обмін на відновлення владою електропостачання та зв'язку в селі. Бійців спецназу вивезли з резиденції представники держкомітету нацбезпеки Киргизстану. 
  • Нинішній президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що Атамбаєв порушив конституцію, вчинивши збройний опір силовикам.

Теми: світпрезидент
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