Против жены экс-президента Кыргызстана тоже открыли дело

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Пятница, 16 августа 2019, 11:16

Источник: Радио Свобода

Жена арестованного экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Раиса Атамбаева заявила, что против нее также возбуждают уголовные дела.

Дословно Атамбаева: "Сейчас я узнала, что в рамках дела Арабаева с сегодняшнего дня на меня открываются уголовные дела. Хочу сказать, что я никогда не вмешивалась в дела судей, я знала, что политика – это грязное дело, и старалась не вмешиваться в нее. Я даже не знаю ни одного судьи".

Детали: По словам Атамбаевой, дело против нее возбуждено в рамках расследования против экс-заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манаса Арабаева, которого в июне задержали по подозрению в коррупции.

Эту же информацию подтвердили изданию в Генпрокуратуре Кыргызстана.

Согласно расследованию, опубликованному 2 июля на телеканале "Ала Тоо 24", который входит в состав Общественной телерадиокорпорации, Атамбаева подозревается в причастности к рейдерскому захвату имущества иностранных инвесторов.

В сюжете Манас Арабаев дал соответствующие показания правоохранительным органам.

5 июля Арабаева отпустили под домашний арест.

Атамбаева также заявила, что против ее семьи и соратников бывшего президента "идет массовое гонение".

16 июля суд решил оставить Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 августа.

По словам адвоката, экс-президент Кыргызстана сейчас является фигурантом 14 уголовных дел.

Его обвиняют в организации беспорядков, угрозах представителям власти, незаконном обороте оружия, в препятствовании следствию, захвате заложников, в убийстве и в покушении на убийство, а также в нескольких эпизодах коррупции, в частности в незаконном приобретении земельных участков в Кой-Таше, где Атамбаев построил себе резиденцию.

Сейчас бывший президент Кыргызстана находится в следственном изоляторе. Он отказывается от предоставления каких-либо свидетельств и не подписывает никаких сообщений.

Предыстория:

  • Атамбаев был президентом Кыргызстана в 2011-2017 годах.
  • Его задержали 8 августа. Он решил сам сдаться правоохранителям. После этого его вывезли с территории резиденции в селе Кой-Таш.
  • До этого спецназ Кыргызстана дважды штурмовал резиденцию Атамбаева. Его сторонники смогли оттеснить силовиков и взяли в заложники шестерых оперативников.
  • В ходе столкновений пострадали 52 человека, один спецназовец, раненный при штурме, скончался. По версии спецслужб, причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.
  • 8 августа после обеда сторонники Атамбаева отпустили заложников в обмен на восстановление властями электроснабжения и связи в селе. Бойцов спецназа увезли из резиденции представители госкомитета нацбезопасности Кыргызстана.
  • Нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.

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Темы: мир президент


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