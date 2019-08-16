Власть вслед за экс-президентом Кыргызстана взялась за его жену
Источник: Радио Свобода
Жена арестованного экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Раиса Атамбаева заявила, что против нее также возбуждают уголовные дела.
Дословно Атамбаева: "Сейчас я узнала, что в рамках дела Арабаева с сегодняшнего дня на меня открываются уголовные дела. Хочу сказать, что я никогда не вмешивалась в дела судей, я знала, что политика – это грязное дело, и старалась не вмешиваться в нее. Я даже не знаю ни одного судьи".
Детали: По словам Атамбаевой, дело против нее возбуждено в рамках расследования против экс-заведующего отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манаса Арабаева, которого в июне задержали по подозрению в коррупции.
Эту же информацию подтвердили изданию в Генпрокуратуре Кыргызстана.
Согласно расследованию, опубликованному 2 июля на телеканале "Ала Тоо 24", который входит в состав Общественной телерадиокорпорации, Атамбаева подозревается в причастности к рейдерскому захвату имущества иностранных инвесторов.
В сюжете Манас Арабаев дал соответствующие показания правоохранительным органам.
5 июля Арабаева отпустили под домашний арест.
Атамбаева также заявила, что против ее семьи и соратников бывшего президента "идет массовое гонение".
16 июля суд решил оставить Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 августа.
По словам адвоката, экс-президент Кыргызстана сейчас является фигурантом 14 уголовных дел.
Его обвиняют в организации беспорядков, угрозах представителям власти, незаконном обороте оружия, в препятствовании следствию, захвате заложников, в убийстве и в покушении на убийство, а также в нескольких эпизодах коррупции, в частности в незаконном приобретении земельных участков в Кой-Таше, где Атамбаев построил себе резиденцию.
Сейчас бывший президент Кыргызстана находится в следственном изоляторе. Он отказывается от предоставления каких-либо свидетельств и не подписывает никаких сообщений.
Предыстория:
- Атамбаев был президентом Кыргызстана в 2011-2017 годах.
- Его задержали 8 августа. Он решил сам сдаться правоохранителям. После этого его вывезли с территории резиденции в селе Кой-Таш.
- До этого спецназ Кыргызстана дважды штурмовал резиденцию Атамбаева. Его сторонники смогли оттеснить силовиков и взяли в заложники шестерых оперативников.
- В ходе столкновений пострадали 52 человека, один спецназовец, раненный при штурме, скончался. По версии спецслужб, причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.
- 8 августа после обеда сторонники Атамбаева отпустили заложников в обмен на восстановление властями электроснабжения и связи в селе. Бойцов спецназа увезли из резиденции представители госкомитета нацбезопасности Кыргызстана.
- Нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.