Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков назвав свої головні цілі в політиці

П'ятниця, 16 серпня 2019, 13:33
Разумков назвав свої головні цілі в політиці

Джерело: інтерв'ю лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова "Новому времени"

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков хоче за підсумками своєї роботи у Верховній Раді реалізувати три реформи.

Пряма мова Разумкова: "Це велика політична реформа, яка включає багато компонентів і антикорупцію в тому числі. Це освітня і медична реформи, ходом яких я незадоволений".

Деталі: Разумков зазначив, що в багатьох питаннях, за винятком процедури закупівлі ліків, не підтримує в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

За його словами, він не бачить помітних результатів реформи в медустановах, зокрема в лікарнях Василькова, де він живе. 

Читайте також:

Активні, молоді, наївні. Чому і як навчались "слуги народу" в Трускавці 

Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

Обитель Зе! 11 фактів про новий парламент

Нагадаємо:

  • Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.
  • За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу".
  • Від партії "Опозиційна платформа – За життя" – 43 нардепи, "Батьківщина" – 26 нардепів, "Європейська солідарність" – 25 нардепів, "Голос" – 20 нардепів. 
  • Раніше повідомлялося, що глава партії "Слуги народу" Дмитро Разумков може стати спікером нового парламенту, Давид Арахамія очолити фракцію СН, а на посаду віце-спікера пропонують Руслана Стефанчука. Також в СН визначилися, хто очолить комітети ВР.

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроСлуга народуВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Разумков Дмитро
Разумков і СБУ обмінялися звинуваченнями через зірвану пресконференцію
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
"ЄС" з Разумковим запропонували Раді звільнити Монастирського
Останні новини
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
Усі новини...
Реклама: