Разумков назвав свої головні цілі в політиці

Джерело: інтерв'ю лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова "Новому времени"

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков хоче за підсумками своєї роботи у Верховній Раді реалізувати три реформи.

Пряма мова Разумкова: "Це велика політична реформа, яка включає багато компонентів і антикорупцію в тому числі. Це освітня і медична реформи, ходом яких я незадоволений".

Деталі: Разумков зазначив, що в багатьох питаннях, за винятком процедури закупівлі ліків, не підтримує в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

За його словами, він не бачить помітних результатів реформи в медустановах, зокрема в лікарнях Василькова, де він живе.

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