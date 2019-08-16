Разумков назвав свої головні цілі в політиці
Джерело: інтерв'ю лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова "Новому времени"
Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков хоче за підсумками своєї роботи у Верховній Раді реалізувати три реформи.
Пряма мова Разумкова: "Це велика політична реформа, яка включає багато компонентів і антикорупцію в тому числі. Це освітня і медична реформи, ходом яких я незадоволений".
Деталі: Разумков зазначив, що в багатьох питаннях, за винятком процедури закупівлі ліків, не підтримує в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.
За його словами, він не бачить помітних результатів реформи в медустановах, зокрема в лікарнях Василькова, де він живе.
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Нагадаємо:
- Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.
- За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу".
- Від партії "Опозиційна платформа – За життя" – 43 нардепи, "Батьківщина" – 26 нардепів, "Європейська солідарність" – 25 нардепів, "Голос" – 20 нардепів.
- Раніше повідомлялося, що глава партії "Слуги народу" Дмитро Разумков може стати спікером нового парламенту, Давид Арахамія очолити фракцію СН, а на посаду віце-спікера пропонують Руслана Стефанчука. Також в СН визначилися, хто очолить комітети ВР.
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