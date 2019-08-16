Разумков назвав свої головні цілі в політиці

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П'ятниця, 16 серпня 2019, 13:33

Джерело: інтерв'ю лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова "Новому времени"

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков хоче за підсумками своєї роботи у Верховній Раді реалізувати три реформи.

Пряма мова Разумкова: "Це велика політична реформа, яка включає багато компонентів і антикорупцію в тому числі. Це освітня і медична реформи, ходом яких я незадоволений".

Деталі: Разумков зазначив, що в багатьох питаннях, за винятком процедури закупівлі ліків, не підтримує в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

За його словами, він не бачить помітних результатів реформи в медустановах, зокрема в лікарнях Василькова, де він живе. 

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Нагадаємо:

  • Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.
  • За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу".
  • Від партії "Опозиційна платформа – За життя" – 43 нардепи, "Батьківщина" – 26 нардепів, "Європейська солідарність" – 25 нардепів, "Голос" – 20 нардепів. 
  • Раніше повідомлялося, що глава партії "Слуги народу" Дмитро Разумков може стати спікером нового парламенту, Давид Арахамія очолити фракцію СН, а на посаду віце-спікера пропонують Руслана Стефанчука. Також в СН визначилися, хто очолить комітети ВР.

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Теми: Разумков Дмитро Слуга народу Верховна Рада


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