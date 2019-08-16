Разумков назвал свои главные цели в политике

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Пятница, 16 августа 2019, 13:33

Источник: интервью лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова "Новому времени"

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков хочет по итогам своей работы в Верховиной Раде реализовать три реформы.

Прямая речь Разумкова: "Это большая политическая реформа, которая включает много компонентов и антикоррупцию в том числе. Это образовательная и медицинская реформы, ходом которых я недоволен".

Детали: Разумков отметил, что во многих вопросах, за исключением процедуры закупки медпрепаратов, не поддерживает и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

По его словам, он не видит заметных результатов реформы в медучреждениях, в частности в больницах Василькова, где он живет.

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Напомним:

  • Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.
  • По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа".
  • От партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 43 нардепа, "Батькивщина" – 26 нардепов, "Европейская солидарность" – 25 нардепов, "Голос" – 20 нардепов.
  • Ранее сообщалось, что глава партии "Слуги народа" Дмитрий Разумков может стать спикером нового парламента,  Давид Арахамия возглавить фракцию СН, а на должность вице-спикера предлагают Руслана Стефанчука. Также в СН определились, кто возглавит комитеты ВР.

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Темы: Разумков Дмитрий Слуга народа Верховная Рада


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