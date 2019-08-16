Разумков назвал свои главные цели в политике
Источник: интервью лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова "Новому времени"
Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков хочет по итогам своей работы в Верховиной Раде реализовать три реформы.
Прямая речь Разумкова: "Это большая политическая реформа, которая включает много компонентов и антикоррупцию в том числе. Это образовательная и медицинская реформы, ходом которых я недоволен".
Детали: Разумков отметил, что во многих вопросах, за исключением процедуры закупки медпрепаратов, не поддерживает и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.
По его словам, он не видит заметных результатов реформы в медучреждениях, в частности в больницах Василькова, где он живет.
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Напомним:
- Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.
- По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа".
- От партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 43 нардепа, "Батькивщина" – 26 нардепов, "Европейская солидарность" – 25 нардепов, "Голос" – 20 нардепов.
- Ранее сообщалось, что глава партии "Слуги народа" Дмитрий Разумков может стать спикером нового парламента, Давид Арахамия возглавить фракцию СН, а на должность вице-спикера предлагают Руслана Стефанчука. Также в СН определились, кто возглавит комитеты ВР.
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