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В сети появилось видео, как наркобарон сумел сбежать от СБУ перед экстрадицией

Воскресенье, 18 августа 2019, 17:54
В сети появилось видео, как наркобарон сумел сбежать от СБУ перед экстрадицией

В сети появилось видео момента побега наркобарона Амоса Дов Сильвера от силовиков во время экстрадиции в аэропорту "Борисполь".

Видео было опубликовано 18 августа на facebook-странице Kyiv Operative.

После прохождения рамки металлодетектора в терминале аэропорта перед посадкой на самолет мужчина собрал свои вещи и ожидал, пока сопровождающие его силовики завершат процедуру проверки.

В какой-то момент Дов Сильвер взял корзину, в которую клал вещи для прохождения контроля, и поставил ее к другим, после чего направился в сторону выхода из зоны контроля, не привлекая внимания силовиков.

Отойдя несколько метров, наркобарон, увидев, что на него не обращают внимания, бросился бежать, вприсядку минуя ограждения. Никакой реакции на его исчезновение со стороны силовиков не последовало. 

Что было раньше:

  • 15 августа Амос Дов Сильвер, основатель сети массового распространения каннабиса Telegrass, бежал от правоохранителей в столичном аэропорту "Борисполь" перед экстрадицией в Израиль.
  • Перед посадкой на самолет в Тель-Авив с Сильверы сняли электронный браслет, чтобы он мог пройти металлодетектор, и наркоторговец сбежал.
  • Сотрудников СБУ, которые отвечали за экстрадицию Сильвера, отстранили от выполнения служебных обязанностей.
  • Позже в СБУ заявили, что побегу наркобарона во время его экстрадиции могли содействовать трое сотрудников службы.
  • Силовики, которые осуществляли экстрадицию наркобарона и сам Амос Дов Сильвера были задержаны.
  • В ночь на 18 августа наркобарона экстрадировали из Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: криминалСБУБорисполь
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