Версия убийства в "Токио Стар" не подтверждается, люди погибли от пожара - СМИ
Воскресенье, 18 августа 2019, 20:08
Источник: "Думская"
Версия убийства в одесской гостинице "Токио Стар", где в результате пожара погибли 9 человек, не подтверждается, люди погибли в результате пожара.
Детали: Эксперты завершили вскрытие тел девяти погибших в отеле.
По данным источников "Думской" в полиции, никаких признаков, что трагедия была попыткой скрыть убийство не обнаружено: на телах выявлены только характерные для пожара повреждения. Для лабораторных исследований отобраны образцы.
Имена погибших в настоящее время не разглашаются, продолжается опознание.
Предыстория:
- Ночью 17 августа в отеле "Токио-Стар" вспыхнул пожар. Сперва сообщалось о 8 погибших. Позже их количество возросло до 9. Еще десять были госпитализированы. Среди пострадавших во время пожара - двое иностранцев и один ребенок.
- Владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного задержали.
- По факту начато производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины".
- Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице "Токио Стар", среди них и поджог с целью сокрытия убийства.
- Президент Владимир Зеленский назвал пожар в одесской гостинице преступной халатностью и пообещал, что лично проследит, чтобы владелец здания понес наказание.
- Представители ГСЧС заявили, что двухэтажный отель был переоборудован из бывшего трамвайного депо, а часть из его 270 номером не имели даже окон.
- Кроме того ГБР расследует ненадлежащее исполнение обязанностей работниками ГСЧС, что привело к пожару в отеле и гибели людей.