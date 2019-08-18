Версия убийства в "Токио Стар" не подтверждается, люди погибли от пожара - СМИ

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Воскресенье, 18 августа 2019, 20:08

Источник: "Думская

Версия убийства в одесской гостинице "Токио Стар", где в результате пожара погибли 9 человек, не подтверждается, люди погибли в результате пожара.

Детали: Эксперты завершили вскрытие тел девяти погибших в отеле. 

По данным источников "Думской" в полиции, никаких признаков, что трагедия была попыткой скрыть убийство не обнаружено: на телах выявлены только характерные для пожара повреждения. Для лабораторных исследований отобраны образцы. 

Имена погибших в настоящее время не разглашаются, продолжается опознание. 

Предыстория: 

  • Ночью 17 августа в отеле "Токио-Стар" вспыхнул пожар. Сперва сообщалось о 8 погибших. Позже их количество возросло до 9. Еще десять были госпитализированы. Среди пострадавших во время пожара - двое иностранцев и один ребенок.
  • Владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного задержали.
  • По факту начато производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины".
  • Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице "Токио Стар", среди них и поджог с целью сокрытия убийства.
  • Президент Владимир Зеленский назвал пожар в одесской гостинице преступной халатностью и пообещал, что лично проследит, чтобы владелец здания понес наказание.
  • Представители ГСЧС заявили, что двухэтажный отель был переоборудован из бывшего трамвайного депо, а часть из его 270 номером не имели даже окон.
  • Кроме того ГБР расследует ненадлежащее исполнение обязанностей работниками ГСЧС, что привело к пожару в отеле и гибели людей.

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Темы: Одесса пожар жертвы полиция


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