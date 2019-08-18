Версия убийства в "Токио Стар" не подтверждается, люди погибли от пожара - СМИ

Источник: "Думская"

Версия убийства в одесской гостинице "Токио Стар", где в результате пожара погибли 9 человек, не подтверждается, люди погибли в результате пожара.

Детали: Эксперты завершили вскрытие тел девяти погибших в отеле.

По данным источников "Думской" в полиции, никаких признаков, что трагедия была попыткой скрыть убийство не обнаружено: на телах выявлены только характерные для пожара повреждения. Для лабораторных исследований отобраны образцы.

Имена погибших в настоящее время не разглашаются, продолжается опознание.

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