Полиция раскрыла возраст погибших в гостинице и сообщила одно подозрение

Владельцу сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" Вадиму Черному сообщили о подозрении в нарушении требований к пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

Об этом сообщает полиция Одесской области, не называя имени владельца.

Мужчину, которому инкриминируют нарушение по ст.270 ч.2 УКУ, задержали и решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сейчас других подозреваемых в уголовном производстве нет.

Полицейские пока установили личности шести погибших.

Двое из них – жители Одесской области (парень 2002 г.р. и девушка 2001 г.р.), двое – киевляне (мужчина 1995 г.р. и женщина 1996 г.р.), 58-летний житель Днепропетровской области и 73-летняя гражданка Австралии.

Мероприятия по идентификации личностей еще трех погибших, среди которых один ребенок, продолжаются.

По результатам судебно-медицинского обследования причина смерти всех погибших – отравление продуктами горения.

Поэтому из всех выдвинутых первоочередных версий произошедшего рабочей остается версия о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

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