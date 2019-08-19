Разумков переписав бізнес на дружину

Джерело: інтерв’ю лідера партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова "Новому времени"

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков розповів, що переписав свій консалтинговий бізнес на дружину.

Пряма мова Разумкова: "Переписав (бізнес – ред.) на дружину, але можу говорити про це спокійно, бо вона і була одним із партнерів у нашому консалтинговому бізнесі, і сенсації тут не буде".

Деталі: Донедавна 35-річний Разумков керував власним бізнес-проектом — консалтинговою компанією Ukrainian Consulting Group.

За даними аналітичної системи YouControl, керівником ТОВ "Українська політконсалтингова група" був Разумков. З 13 серпня 2019 року керівник - Дмитро Тележинський, серед кінцевих бенефеціарів Тележинський і Юлія Чайка, хоча частка Тележинського 66%.

За даними YouControl, Чайка також директор ТОВ "Інтерінвест ХХІ століття" і ТОВ "Бізнесінвестбуд".

У 2006-2010 роках Разумков був членом Партії регіонів. Він працював помічником депутата.

З 2010 до 2014 року Разумков працював з Сергієм Тігіпком. Він був помічником Тігіпка за його каденції віце-прем'єром.

Нагадаємо:

Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.

За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу". Від партії "Опозиційна платформа – За життя" – 43 нардепи, "Батьківщина" – 26 нардепів, "Європейська солідарність" – 25 нардепів, "Голос" – 20 нардепів.

Раніше повідомлялося, що глава партії "Слуги народу" Дмитро Разумков може стати спікером нового парламенту, Давид Арахамія очолити фракцію СН, а на посаду віце-спікера пропонують Руслана Стефанчука. Також в СН визначилися, хто очолить комітети ВР.

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