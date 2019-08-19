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Разумков переписал бизнес на жену

Понедельник, 19 августа 2019, 15:36

Источник: интервью лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова "Новому времени"

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что переписал свой консалтинговый бизнес на жену.

Прямая речь: "Переписал (бизнес - ред.) на жену, но могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет".

Детали: До недавнего времени 35-летний Разумков руководил собственным бизнес-проектом - консалтинговой компанией Ukrainian Consulting Group.

По данным аналитической системы YouControl, руководителем ООО "Украинская политконсалтингова группа" был Разумков. С 13 августа 2019 руководитель - Дмитрий Тележинский, среди конечных бенефециаром Тележинский и Юлия Чайка, хотя доля Тележинского 66%.

 

По данным YouControl, Чайка также директор ООО "Интеринвест XXI века" и ООО "Бизнесинвестбуд".

В 2006-2010 годах Разумков был членом Партии регионов. Он работал помощником депутата.

С 2010 до 2014 года Разумков работал с Сергеем Тигипко. Он был помощником Тигипко во время его каденции вице-премьером.

Напомним:

  • Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.
  • По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа".
  • От партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 43 нардепа, "Батькивщина" – 26 нардепов, "Европейская солидарность" – 25 нардепов, "Голос" – 20 нардепов.
  • Ранее сообщалось, что глава партии "Слуги народа" Дмитрий Разумков может стать спикером нового парламента,  Давид Арахамия возглавить фракцию СН, а на должность вице-спикера предлагают Руслана Стефанчука. Также в СН определились, кто возглавит комитеты ВР.

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Темы: Слуга народаРазумков Дмитрий
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