Дві російські станції моніторингу радіації "замовкли" після вибуху біля Сєверодвінська

Джерело: The Wall Street Journal

Дві російські станції моніторингу радіації припинили надавати дані невдовзі після вибуху в результаті невдалого ракетного випробування поблизу Сєверодвінська.

Деталі: Секретар Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Лассіна Зербо заявив, що через два дні після випробування на військовому полігоні в РФ станції моніторингу радіації в Дубно і Кірові перестали передавати дані.

За інформацією видання The Wall Street Journal, станції є частиною міжнародної мережі моніторингу, які мають надавати інформацію щодо виконання Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Росія у свою чергу заявила, що дотримується цього договору та обмінюється інформацією з Організацією Договору. А зупинка передачі даних, мовляв, виникла у результаті "проблем зі зв’язком".

Видання звертає увагу, що станції моніторингу здатні фіксувати все: від сейсмічних зрушень до звукових коливань.

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