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Дві російські станції моніторингу радіації "замовкли" після вибуху біля Сєверодвінська

Понеділок, 19 серпня 2019, 17:32

Джерело: The Wall Street Journal

Дві російські станції моніторингу радіації припинили надавати дані невдовзі після вибуху в результаті невдалого ракетного випробування поблизу Сєверодвінська. 

Деталі: Секретар Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Лассіна Зербо заявив, що через два дні після випробування на військовому полігоні в РФ станції моніторингу радіації в Дубно і Кірові перестали передавати дані. 

За інформацією видання The Wall Street Journal, станції є частиною міжнародної мережі моніторингу, які мають надавати інформацію щодо виконання Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. 

Росія у свою чергу заявила, що дотримується цього договору та обмінюється інформацією з Організацією Договору. А зупинка передачі даних, мовляв, виникла у результаті "проблем зі зв’язком".

Видання звертає увагу, що станції моніторингу здатні фіксувати все: від сейсмічних зрушень до звукових коливань. 

Передісторія:

  • 8 серпня Міноборони РФ повідомило, що в Архангельській області під час вибуху на військовому полігоні постраждали шестеро людей, двоє загинули.
  • 10 серпня у держкорпорації "Росатом" заявили, що внаслідок вибуху на військовому полігоні в Архангельській області загинуло 5 співробітників "Росатома", ще троє постраждали.
  • Американські експерти в галузі ядерної енергетики підозрюють, що вибух і викид радіації в Архангельській області Росії сталися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою "Буревестник", про яку говорив президент РФ Володимир Путін у 2018 році.
  • Пізніше фахівці Росгідромету зафіксували перевищення рівня радіації у 4-16 разів у російському місті Сєверодвінськ після вибуху на військовому полігоні. 

Теми: Росія
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