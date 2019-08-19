В РФ две станции мониторинга радиации "смолкли" после взрыва под Северодвинском

Источник: The Wall Street Journal

Две российские станции мониторинга радиации прекратили передавать данные вскоре после взрыва в результате неудачного ракетного испытания около Северодвинска.

Детали: Секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо заявил, что через два дня после испытания на военном полигоне в РФ станции мониторинга радиации в Дубно и Кирове перестали передавать данные.

По информации издания The Wall Street Journal, станции являются частью международной сети мониторинга и должны предоставлять информацию о выполнении Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

Россия в свою очередь заявила, что придерживается этого договора и обменивается информацией с Организацией Договора. А остановка передачи данных, мол, возникла в результате "проблем со связью".

Издание обращает внимание, что станции мониторинга фиксируют все: от сейсмических сдвигов до звуковых колебаний.

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