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В РФ две станции мониторинга радиации "смолкли" после взрыва под Северодвинском

Понедельник, 19 августа 2019, 17:32

Источник: The Wall Street Journal

Две российские станции мониторинга радиации прекратили передавать данные вскоре после взрыва в результате неудачного ракетного испытания около Северодвинска.

Детали: Секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо заявил, что через два дня после испытания на военном полигоне в РФ станции мониторинга радиации в Дубно и Кирове перестали передавать данные. 

По информации издания The Wall Street Journal, станции являются частью международной сети мониторинга и должны предоставлять информацию о выполнении Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

Россия в свою очередь заявила, что придерживается этого договора и обменивается информацией с Организацией Договора. А остановка передачи данных, мол, возникла в результате "проблем со связью".

Издание обращает внимание, что станции мониторинга фиксируют все: от сейсмических сдвигов до звуковых колебаний.

История вопроса

  • 8 августа Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли.
  • 10 августа в госкорпорации "Росатом" сообщили, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибло 5 сотрудников "Росатома", еще трое пострадали.
  • Американские эксперты в области ядерной энергетики подозревают, что взрыв и выброс радиации в Архангельской области России произошли во время испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", о которой говорил президент РФ Владимир Путин в 2018 году.
  • Позже специалисты Росгидромета зафиксировали превышение уровня радиации в 4-16 раз в российском городе Северодвинск после взрыва на военном полигоне.

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Темы: Росcия
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