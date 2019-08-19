Політв'язень Карпюк "вибув" із в'язниці, є шанс на повернення – адвокат

Джерело: адвокат Олексій Барановський

Український політв'язень Микола Карпюк "вибув" із російської в'язниці "Володимирський централ". Так пояснили повторне повернення посилки його адвокату Олексію Барановському.

Деталі: 29 липня Карпюку не видали посилку від Барановського – нібито через завелику вагу. Адвокат зменшив вагу посилки з 27 до 19 кг. Проте 19 серпня вона знову повернулася в зв'язку з тим, що "адресат вибув".

За словами адвоката, Карпюк міг "вибути" з тієї ж причини, що й політв'язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області.

Барановський припустив, що найближчим часом з Росії в Україну можуть повернутися деякі українські політв'язні.

Пряма мова адвоката: "Можна було подумати, що Балуха просто переводять в іншу колонію, але справа в тому, що в кінці минулого тижня з Володимирського централу пропав мій підзахисний Микола Карпюк.

Посилка, відправлена ​​йому минулого тижня, повернулася мені назад із позначкою "адресат відсутній", а це означає, що їх обох забрали з "насиджених місць" приблизно в той самий час, і це викликає стриманий оптимізм".

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