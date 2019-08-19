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Політв'язень Карпюк "вибув" із в'язниці, є шанс на повернення – адвокат

Понеділок, 19 серпня 2019, 19:39

Джерело: адвокат Олексій Барановський

Український політв'язень Микола Карпюк "вибув" із російської в'язниці "Володимирський централ". Так пояснили повторне повернення посилки його адвокату Олексію Барановському.

Деталі: 29 липня Карпюку не видали посилку від Барановського – нібито через завелику вагу. Адвокат зменшив вагу посилки з 27 до 19 кг. Проте 19 серпня вона знову повернулася в зв'язку з тим, що "адресат вибув".

За словами адвоката, Карпюк міг "вибути" з тієї ж причини, що й політв'язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області. 

Барановський припустив, що найближчим часом з Росії в Україну можуть повернутися деякі українські політв'язні.

Пряма мова адвоката: "Можна було подумати, що Балуха просто переводять в іншу колонію, але справа в тому, що в кінці минулого тижня з Володимирського централу пропав мій підзахисний Микола Карпюк. 

Посилка, відправлена ​​йому минулого тижня, повернулася мені назад із позначкою "адресат відсутній", а це означає, що їх обох забрали з "насиджених місць" приблизно в той самий час, і це викликає стриманий оптимізм".

Передісторія:

  • Громадян України Миколу Карпюка та Станіслава Клиха засудили в Росії у 2016 році до 22,5 і 20 років відповідно за звинуваченням у вбивствах російських громадян у Чечні в 1990-ті.
  • У суді обидва заявили, що свідчення в них вибивали під тортурами і погрозами розправи над сім'єю, свою провину не визнали.
  • Клих відбуває термін у Челябінській області, Карпюк – у Володимирській області РФ.
  • У грудні 2018 року повідомлялося, що з незаконно засудженого в РФ Миколи Карпюка суд стягнув мільйон рублів в якості компенсації "родичам" солдат, загиблих у бою в Грозному, де нібито брав участь українець.
  • Клих збожеволів через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства.

Українська правда

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Теми: політв'язні
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