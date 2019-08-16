Балуха перевезли в Москву – адвокат
Політв'язня Кремля, кримчанина Володимира Балуха вивезли з колонії міста Торжок до Москви.
Про це "Крим.Реаліі" повідомила адвокат українця Ольга Дінзе.
"Сьогодні нами було встановлено, що його вивезли до Москви до Слідчого ізолятора № 2. Однак не зрозуміло, до якого. Або це "Лефортово", або це "Бутирка". Більше ніяких відомостей нам не повідомили", - зазначила адвокат.
Причини етапування українця до Москви їй не відомі.
У прес-службі управління ФСВП Росії по Тверській області "Крим.Реалії" повідомили, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.
Нагадаємо:
- ФСБ Росії затримала кримчанина Володимира Балуха 8 грудня 2016 року.
- Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.
- Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України у дворі його будинку.
- 4 серпня 2017 ороку Роздольненський райсуд в Криму засудив Балуха до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів за обвинуваченням у незаконному зберіганні боєприпасів.
- В кінці серпня 2017 року стало відомо, що проти Балуха порушили нову кримінальну справу – нібито за побиття начальника ізолятора.
- 5 липня 2018 року суд визнав Балуха винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання і засудив до 5 років позбавлення волі і штрафу 10 тисяч рублів (за сукупністю двох справ).
- У жовтні 2018 року "Верховний суд Криму" переглянув 5-річний вирок Балух та скоротив термін ув’язнення на місяць: до 4 років і 11 місяців колонії зі штрафом в 10 тисяч рублів.
- Балух на понад 200 днів оголосив голодування, протестуючи проти вироку.
- 25 січня 2019 року підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.
- У червні 2019 року Балух заявив, що в російській колонії, де його утримують, можуть готувати "серйозні провокації" і створити умови, в яких його життю і здоров'ю загрожуватиме небезпека.
- 25 червня Балух знову оголосив голодування. Він вимагав допустити до нього українського консула, повернути псалтир, теплу білизну і светр.
- Донедавна Балуха утримували у виправній колонії №4 м.Торжок Тверської області РФ.
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