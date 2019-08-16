Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Балуха перевезли до Москви – адвокат

П'ятниця, 16 серпня 2019, 15:21

Політв'язня Кремля, кримчанина Володимира Балуха вивезли з колонії міста Торжок Тверської області до Москви.

Про це "Крим.Реаліі" повідомила адвокат українця Ольга Дінзе.

"Сьогодні нами було встановлено, що його вивезли до Москви до Слідчого ізолятора № 2. Однак не зрозуміло, до якого. Або це "Лефортово", або це "Бутирка". Більше ніяких відомостей нам не повідомили", - зазначила адвокат.

Причини етапування українця до Москви їй не відомі.

У прес-службі управління ФСВП Росії по Тверській області "Крим.Реалії" повідомили, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.

Нагадаємо:

  • ФСБ Росії затримала кримчанина Володимира Балуха 8 грудня 2016 року.
  • Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.
  • Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України у дворі його будинку.
  • 4 серпня 2017 ороку Роздольненський райсуд в Криму засудив Балуха до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів за обвинуваченням у незаконному зберіганні боєприпасів.
  • В кінці серпня 2017 року стало відомо, що проти Балуха порушили нову кримінальну справу – нібито за побиття начальника ізолятора.
  • 5 липня 2018 року суд визнав Балуха винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання і засудив до 5 років позбавлення волі і штрафу 10 тисяч рублів (за сукупністю двох справ).
  • У жовтні 2018 року "Верховний суд Криму" переглянув 5-річний вирок Балух та скоротив термін ув’язнення на місяць: до 4 років і 11 місяців колонії зі штрафом в 10 тисяч рублів.
  • Балух на понад 200 днів оголосив голодування, протестуючи проти вироку.
  • 25 січня 2019 року підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.
  • У червні 2019 року Балух заявив, що в російській колонії, де його утримують, можуть готувати "серйозні провокації" і створити умови, в яких його життю і здоров'ю загрожуватиме небезпека.  
  • 25 червня Балух знову оголосив голодування. Він вимагав допустити до нього українського консула, повернути псалтир, теплу білизну і светр.
  • Донедавна Балуха утримували у виправній колонії №4 м.Торжок Тверської області РФ.

"Українська правда" у Threads

Теми: Балухполітв'язніРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Балух
Підозрюваний у побитті Балуха постане перед судом
Балуха допитали слідчі
Балуха виписали з лікарні після побиття
Останні новини
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
Усі новини...
Реклама: