Політв'язня Кремля, кримчанина Володимира Балуха вивезли з колонії міста Торжок Тверської області до Москви.



Про це "Крим.Реаліі" повідомила адвокат українця Ольга Дінзе.

"Сьогодні нами було встановлено, що його вивезли до Москви до Слідчого ізолятора № 2. Однак не зрозуміло, до якого. Або це "Лефортово", або це "Бутирка". Більше ніяких відомостей нам не повідомили", - зазначила адвокат.



Причини етапування українця до Москви їй не відомі.



У прес-службі управління ФСВП Росії по Тверській області "Крим.Реалії" повідомили, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію.

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