Политзаключенный Карпюк "выбыл" из Владимирского централа – адвокат
Источник: адвокат Алексей Барановский
Украинский политзаключенный Николай Карпюк "выбыл" из российской тюрьмы "Владимирский централ". Так объяснили повторное возвращение посылки его адвокату Алексею Барановскому.
Детали: 29 июля Карпюку не выдали посылку от Барановского – якобы из-за перевеса. Адвокат уменьшил вес посылки с 27 до 19 кг. Однако 19 августа она снова вернулась в связи с тем, что "адресат выбыл".
По словам адвоката, Карпюк мог "выбыть" по той же причине, что и политзаключенный Владимир Балух, которого 16 августа вывезли из колонии города Торжок Тверской области.
Барановский не исключил, что в ближайшее время из России в Украину могут вернуться некоторые украинские политзаключенные.
Прямая речь адвоката: "Можно было бы подумать, что Балуха просто переводят в другую колонию, но дело в том, что в конце прошлой недели из Владимирского централа пропал мой подзащитный Микола Карпюк.
Посылка, отправленная ему на прошлой неделе, вернулась мне назад с отметкой "адресат отсутствует", а это значит что их обоих забрали из "насиженных мест" примерно в одно время, и это вызывает сдержанный оптимизм".
Предыстория:
- Граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клиха осудили в России в 2016 году к 22,5 и 20 годам соответственно по обвинению в убийствах российских граждан в Чечне в 1990-е.
- В суде оба заявили, что показания у них выбивали под пытками и угрозами расправы над семьей, свою вину не признали.
- Клих отбывает срок в Челябинской области, Карпюк – во Владимирской области РФ.
- В конце 2018 года стало известно, что с незаконно осужденного в РФ Николая Карпюка суд взыскал миллион рублей в качестве компенсации "родственникам" солдат, погибших в бою в Грозном, где якобы участвовал украинец.
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