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Столичний парк візьмуть під цілодобову охорону

П'ятниця, 2 серпня 2019, 13:37

Київське комунальне підприємство "Муніципальна охорона" візьме під свою охорону ще один столичний парк, який розпорядженням Київської міської держадміністрації внесли до переліку об'єктів, що потребують охорони і збереження.

Про це розповів керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

За його словами, найближчим часом підприємство візьме під охорону "Гідропарк", який є надзвичайно популярним серед киян та гостей столиці. 

За даними в.о. директора комунального закладу "Парк культури та відпочинку "Гідропарк" Олега Челомбітька, наразі триває оформлення необхідних договорів на охорону.

"Планується, що перша посилена зміна у складі двох нарядів та патрульного автомобіля заступить у "Гідропарк" із завтрашнього дня (3.08 - ред.)", – сказав він

Повідомляється, що наразі КП "Муніципальна охорона" цілодобово охороняє більше 12 київських парків.

Нагадаємо:

  • У 2017 році у столиці комунальне підприємство "Муніципальна охорона", яка має забезпечувати безпеку у школах, дитсадках та лікарнях.

Українська правда
Теми: КиївКМДА
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