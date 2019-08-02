Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Столичный парк возьмут под круглосуточную охрану

Пятница, 2 августа 2019, 13:37

Киевское коммунальное предприятие "Муниципальная охрана" возьмет под свою охрану еще один столичный парк, который распоряжением Киевской городской госадминистрации внесли в перечень объектов, требующих охраны и сохранения.

Об этом рассказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

По его словам, в ближайшее время предприятие возьмет под охрану "Гидропарк", который является чрезвычайно популярным среди киевлян и гостей столицы.

По данным и.о. директора коммунального учреждения "Парк культуры и отдыха "Гидропарк" Олега Челомбитько, сейчас идет оформление необходимых договоров на охрану.

"Планируется, что первая усиленная смена в составе двух нарядов и патрульного автомобиля вступит в " Гидропарк" с завтрашнего дня (3.08 - ред.)", - сказал он.

Сообщается, что сейчас КП "Муниципальная охрана" круглосуточно охраняет более 12 киевских парков.

Напомним:

  • В 2017 году в столице создали коммунальное предприятие "Муниципальная охрана", которое должно обеспечивать безопасность в школах, детсадах и больницах и других коммунальных объектах.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевКГГА
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Киев
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Последние новости
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
Все новости...
Реклама: