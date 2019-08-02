Столичный парк возьмут под круглосуточную охрану

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Пятница, 2 августа 2019, 13:37

Киевское коммунальное предприятие "Муниципальная охрана" возьмет под свою охрану еще один столичный парк, который распоряжением Киевской городской госадминистрации внесли в перечень объектов, требующих охраны и сохранения.

Об этом рассказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

По его словам, в ближайшее время предприятие возьмет под охрану "Гидропарк", который является чрезвычайно популярным среди киевлян и гостей столицы.

По данным и.о. директора коммунального учреждения "Парк культуры и отдыха "Гидропарк" Олега Челомбитько, сейчас идет оформление необходимых договоров на охрану.

"Планируется, что первая усиленная смена в составе двух нарядов и патрульного автомобиля вступит в " Гидропарк" с завтрашнего дня (3.08 - ред.)", - сказал он.

Сообщается, что сейчас КП "Муниципальная охрана" круглосуточно охраняет более 12 киевских парков.

Украинская правда

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Темы: Киев КГГА


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