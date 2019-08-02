Печерський суд присудив відшкодувати Портнову майже 7 мільйонів гривень

Печерський районний суд Києва задовольнив позов колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова про захист честі та гідності й вирішив стягнути з державного бюджету майже 7 мільйонів гривень на його користь.

Про це повідомила адвокатка та сестра Андрія Портнова Олена Ісаєвська, пише Слідсто.інфо.

Судове засідання відбулося 2 серпня, головував суддя Сергій Вовк.

Портнов вимагає відшкодування, майже 7 мільйонів гривень, від Міністерства юстиції та Держказначейства за нібито завдану шкоду його репутації.

Його адвокатка під час засідання 2 серпня заявила, що уряд Канади застосував санкції проти її підзахисного на підставі листа прокуратури від березня 2014 року, у якому написали неправду щодо причетності Портнова до порушень закону.

"Як ідеться в позовній заяві, тодішні заступники генпрокурора та посол України в Канаді в листуванні з канадським урядом називали його "підозрюваним", через що він нібито потрапив до санкційного списку цієї країни. Хоча, за словами Портнова, на той час він не був підозрюваним у жодному провадженні", - переказують журналісти.

Водночас Ісаєвська сказала, що Портнов справді був у статусі підозрюваного, але недовго.

Представники Міністерства юстиції, Державної казначейської служби, Генпрокуратури та МЗС назвали позовні вимоги безпідставними й просили відмовити в позові.

У своєму Telegram-каналі Портнов наголосив, що не збирається стягувати кошти з українського бюджету, а планує дочекатися, коли Держказначейство стягне гроші із заступниці генерального прокурора Анжели Стрижевської, чиновників МЗС і посла України в Канаді Андрія Шевченка.

Генпрокуратура та Мін’юст у червні двічі заявляли про відвід судді Сергія Вовка, який ухвалив рішення на користь Портнова, мотивуючи це можливою упередженістю та наявністю проти судді кримінального провадження, проте обидві заяви були відхилені.

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