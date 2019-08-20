Власник готелю "Токіо Стар", де під час пожежі загинуло 9 осіб, вимагає відводу судді

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Вівторок, 20 серпня 2019, 05:19

Власник готелю "Токіо Стар" Вадим Чорний, де в пожежі загинули дев'ять осіб, звернувся до суду Київського райсуду Одеси з клопотанням про відвід судді Іванчука.

Про це повідомляє Укрінформ.

Адвокат Вадима Чорного звернувся до суду з клопотанням про відвід судді Іванчука, мотивуючи це тим, що інтернет-видання, редактором якого свого часу був Вадим Чорний, опублікувало у 2015 році критичну статтю зі згадкою про нині головуючого в суді.

Суддя Микола Тонконоженко виніс ухвалу відхилити клопотання про відвід як недостатньо обґрунтоване.

Адвокати Чорного також стверджували, що судом порушується вимога законодавства про підсудність: Київський райсуд не може розглядати клопотання органу досудового слідства, який територіально розміщується у Приморському районі Одеси.

Однак сторона обвинувачення, яку в суді представляли прокурори Оксана Моско, Євген Антощук і Тимофій Гаркушин, пояснила, що саме у цьому районі, на вулиці Філатова, зареєстрована і працює слідча група, створена ГУ НП в Одеській області.

Прокуратура просить обрати затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розслідування кримінального провадження.

Заслухавши доводи сторін, слідчий суддя Іванчук надав змогу представнику обвинувачення повторно оголосити підозру підсудному й оголосив перерву до 8:45 вівторка.

Нагадаємо:

  • Вночі 17 серпня у готелі "Токіо-Стар" спалахнула пожежа. Спершу повідомлялося про 8 загиблих. Згодом їх кількість зросла до 9 осіб. Ще десятеро були госпіталізовані. Серед постраждалих під час пожежі - двоє іноземців та одна дитина.
  • За даним фактом відкрито провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України". 
  • Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", серед них і підпал з метою приховування вбивства.
  • Власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного затримано
  • Президент Володимир Зеленський назвав пожежу в одеському готелі злочинним недбальством і пообіцяв, що особисто простежить, щоб власника будівлі було покарано.  
  • Представники ДСНС заявили, що двоповерховий готель був переобладнаний з колишнього трамвайного депо, а деякі з його 270 номерів не мали навіть вікон. 
  • Окрім того ДБР розслідує неналежне виконання обов’язків працівниками ДСНС, що призвело до пожежі у готелі та загибелі людей. 

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Теми: Одеса пожежа


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