Власник готелю "Токіо Стар", де під час пожежі загинуло 9 осіб, вимагає відводу судді

Власник готелю "Токіо Стар" Вадим Чорний, де в пожежі загинули дев'ять осіб, звернувся до суду Київського райсуду Одеси з клопотанням про відвід судді Іванчука.

Про це повідомляє Укрінформ.

Адвокат Вадима Чорного звернувся до суду з клопотанням про відвід судді Іванчука, мотивуючи це тим, що інтернет-видання, редактором якого свого часу був Вадим Чорний, опублікувало у 2015 році критичну статтю зі згадкою про нині головуючого в суді.

Суддя Микола Тонконоженко виніс ухвалу відхилити клопотання про відвід як недостатньо обґрунтоване.

Адвокати Чорного також стверджували, що судом порушується вимога законодавства про підсудність: Київський райсуд не може розглядати клопотання органу досудового слідства, який територіально розміщується у Приморському районі Одеси.

Однак сторона обвинувачення, яку в суді представляли прокурори Оксана Моско, Євген Антощук і Тимофій Гаркушин, пояснила, що саме у цьому районі, на вулиці Філатова, зареєстрована і працює слідча група, створена ГУ НП в Одеській області.

Прокуратура просить обрати затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період розслідування кримінального провадження.

Заслухавши доводи сторін, слідчий суддя Іванчук надав змогу представнику обвинувачення повторно оголосити підозру підсудному й оголосив перерву до 8:45 вівторка.

Нагадаємо: