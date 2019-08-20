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Владелец отеля "Токио Стар", где при пожаре погибло 9 человек, требует отвода судьи

Вторник, 20 августа 2019, 05:19

Владелец отеля "Токио Стар" Вадим Черный, где в пожаре погибли девять человек, обратился к суду Киевского райсуда Одессы с ходатайством об отводе судьи Иванчука.

Об этом сообщает Укринформ.

Адвокат Вадима Черного обратился к суду с ходатайством об отводе судьи Иванчука, мотивируя это тем, что интернет-издание, редактором которого в свое время был Вадим Черный, опубликовало в 2015 году критическую статью с упоминанием о ныне председательствующем в суде.

Судья Николай Тонконоженко вынес решение отклонить ходатайство об отводе как недостаточно обоснованное.

Адвокаты Черного также утверждали, что судом нарушается требование законодательства о подсудности: Киевский райсуд не может рассматривать ходатайство органа досудебного следствия, который территориально находится в Приморском районе Одессы.

Однако сторона обвинения, которую в суде представляли прокуроры Оксана Моско, Евгений Антощук и Тимофей Гаркушин, пояснила, что именно в этом районе, по улице Филатова, зарегистрирована и работает следственная группа, созданная ГУ НП в Одесской области.

Прокуратура просит избрать задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей на период расследования уголовного производства.

Заслушав доводы сторон, следственный судья Иванчук предоставил возможность представителю обвинения повторно объявить подозрение подсудимому и объявил перерыв до 8:45 вторника.

Напомним:

  • Ночью 17 августа в отеле "Токио-Стар" вспыхнул пожар. Сперва сообщалось о 8 погибших. Позже их количество возросло до 9. Еще десять были госпитализированы. Среди пострадавших во время пожара - двое иностранцев и один ребенок.
  • Владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного задержали.
  • По факту начато производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины".
  • Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице "Токио Стар", среди них и поджог с целью сокрытия убийства.
  • Президент Владимир Зеленский назвал пожар в одесской гостинице преступной халатностью и пообещал, что лично проследит, чтобы владелец здания понес наказание.
  • Представители ГСЧС заявили, что двухэтажный отель был переоборудован из бывшего трамвайного депо, а часть из его 270 номером не имели даже окон.
  • Кроме того ГБР расследует ненадлежащее исполнение обязанностей работниками ГСЧС, что привело к пожару в отеле и гибели людей.

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Темы: Одессапожар
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