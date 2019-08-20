Владелец отеля "Токио Стар", где при пожаре погибло 9 человек, требует отвода судьи

Владелец отеля "Токио Стар" Вадим Черный, где в пожаре погибли девять человек, обратился к суду Киевского райсуда Одессы с ходатайством об отводе судьи Иванчука.

Об этом сообщает Укринформ.

Адвокат Вадима Черного обратился к суду с ходатайством об отводе судьи Иванчука, мотивируя это тем, что интернет-издание, редактором которого в свое время был Вадим Черный, опубликовало в 2015 году критическую статью с упоминанием о ныне председательствующем в суде.

Судья Николай Тонконоженко вынес решение отклонить ходатайство об отводе как недостаточно обоснованное.

Адвокаты Черного также утверждали, что судом нарушается требование законодательства о подсудности: Киевский райсуд не может рассматривать ходатайство органа досудебного следствия, который территориально находится в Приморском районе Одессы.

Однако сторона обвинения, которую в суде представляли прокуроры Оксана Моско, Евгений Антощук и Тимофей Гаркушин, пояснила, что именно в этом районе, по улице Филатова, зарегистрирована и работает следственная группа, созданная ГУ НП в Одесской области.

Прокуратура просит избрать задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей на период расследования уголовного производства.

Заслушав доводы сторон, следственный судья Иванчук предоставил возможность представителю обвинения повторно объявить подозрение подсудимому и объявил перерыв до 8:45 вторника.

Напомним: