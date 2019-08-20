Зеленський вирішив не змінювати представника в Раді

Джерело: указ президента.

Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Стефанчука своїм представником у Верховній Раді 9 скликання.

Указ голови держави від 19 серпня 2019 року: "Призначити Стефанчука Руслана Олексійовича представником президента України у Верховній Раді України (за згодою)".

Руслан Стефанчук

Деталі: Стефанчук був представником президента і в Верховній Раді 8 скликання. Указ про те призначення Зеленський видав у травні, майже одразу після інавгурації.

При цьому партія "Слуга народу" планує висунути Руслана Стефанчука на посаду першого заступника голови ВР, тоді як головою парламенту там бачать Дмитра Разумкова.

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