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Зеленський вирішив не змінювати представника в Раді

Вівторок, 20 серпня 2019, 08:54

Джерело: указ президента.

Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Стефанчука своїм представником у Верховній Раді 9 скликання.

Указ голови держави від 19 серпня 2019 року: "Призначити Стефанчука Руслана Олексійовича представником президента України у Верховній Раді України (за згодою)".

 
Руслан Стефанчук

Деталі: Стефанчук був представником президента і в Верховній Раді 8 скликання. Указ про те призначення Зеленський видав у травні, майже одразу після інавгурації.

При цьому партія "Слуга народу" планує висунути Руслана Стефанчука на посаду першого заступника голови ВР, тоді як головою парламенту там бачать Дмитра Разумкова.

Знати більше: Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети

Теми: ЗеленськийВерховна Рада
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