Зеленский решил не менять представителя в Раде
Вторник, 20 августа 2019, 08:54
Источник: указ президента.
Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука своим представителем в Верховной Раде 9 созыва.
Указ главы государства от 19 августа 2019 года: "Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (с согласия)".
Детали: Стефанчук был представителем президента и в Верховной Раде 8 созыва. Указ о том назначении Зеленский издал в мае, почти сразу после инаугурации.
При этом партия "Слуга народа" планирует выдвинуть Руслана Стефанчук на должность первого заместителя главы ВР, тогда как главой парламента там видят Дмитрия Разумкова.
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