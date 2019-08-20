Зеленский решил не менять представителя в Раде

Источник: указ президента.

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука своим представителем в Верховной Раде 9 созыва.

Указ главы государства от 19 августа 2019 года: "Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (с согласия)".

Руслан Стефанчук

Детали: Стефанчук был представителем президента и в Верховной Раде 8 созыва. Указ о том назначении Зеленский издал в мае, почти сразу после инаугурации.

При этом партия "Слуга народа" планирует выдвинуть Руслана Стефанчук на должность первого заместителя главы ВР, тогда как главой парламента там видят Дмитрия Разумкова.

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