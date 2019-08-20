Мерія каже, що власник "Токіо Стар" не хоче платити постраждалим, той заперечує

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Вівторок, 20 серпня 2019, 13:25

Джерело: Думська

Одеська мерія стверджує, що власник готелю "Токіо Стар", де в пожежі загинули 9 осіб, Вадим Чорний відмовився виплачувати компенсацію постраждалим, сам бізнесмен це заперечує.

Пряма мова міського голови Геннадія Труханова: "Що стосується власника, то розміщувати людей в іншому готелі та виплачувати допомогу або компенсацію, він відмовився".

Деталі: За словами віце-мера Павла Вугельмана, керівництво міста від імені 63 постраждалих звернулося в поліцію з приводу можливої ​​компенсації від власника, але отримало відповідь, що Чорний не буде нічого виплачувати.

У той же час чиновники відзначили, що деякі одесити оперативно відреагували на трагедію: поселили погорільців у себе вдома, приносили дитячі речі.

Також чотири готелі Одеси погодилися поселити частину погорільців безкоштовно, інших поселили в ліцеї "Олімпієць".

Сам Вадим Чорний назвав заяви чиновників брехнею.

Пряма мова: "Ніхто не відмовився. Я перебував у СІЗО. Крім мене, ніхто рішення не приймає. Компенсація передбачає провину. До рішення експертизи не може бути компенсації в будь-якому випадку. Але всім провели виплати просто тому, що люди постраждали. Не тому, що це компенсація або визнання провини, це допомога".

Деталі: За словами Чорного, людям оплачують лікування, повернули всі можливі гроші, дали кошти на квитки.

Власник "Токіо Стар" визнав, що допомогу могли отримати не всі, тому що його співробітники були на допитах, а сам він ізоляторі. Разом з тим він пообіцяв, що будуть складені списки постраждалих, і він зробить все, що зможе.

Передісторія:

  • У ніч з 16 на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" на вулиці Водопровідній сталася пожежа, в результаті якої дев’ятеро осіб загинули та ще десять були госпіталізовані.
  • Поліція розглядала три версії пожежі в готелі "Токіо Стар", але версію підпалу з метою приховування вбивства відкинула.
  • Власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного затримали 18 серпня, йому повідомили підозру

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Теми: Одеса пожежа жертви


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