Мэрия говорит, что владелец "Токио Стар" не хочет платить пострадавшим, тот отрицает

Источник: Думская

Одесская мэрия утверждает, что собственник гостиницы "Токио Стар", где в пожаре погибли 9 человек, Вадим Черный отказался выплачивать компенсацию пострадавшим, сам бизнесмен это отрицает.

Прямая речь городского головы Геннадия Труханова: "Что касается собственника, то размещать людей в другой гостинице и выплачивать помощь или компенсацию, он отказался".

Детали: По словам вице-мэра Павла Вугельмана, руководство города от имени 63 пострадавших обратилось в полицию по поводу возможной компенсации от владельца, но получило ответ, что Черный не будет ничего выплачивать.

В то же время чиновники отметили, что некоторые одесситы оперативно отреагировали на трагедию: поселили погорельцев у себя дома, приносили детские вещи.

Также четыре отеля Одессы согласились поселить часть погорельцев бесплатно, остальных поселили в лицее "Олимпиец".

Сам Вадим Черный назвал заявления чиновников ложью.

Прямая речь: "Никто не отказался. Я находился в СИЗО. Кроме меня, никто решения не принимает. Компенсация предполагает вину. До решения экспертизы не может быть компенсации в любом случае. Но всем произведены выплаты просто потому, что люди пострадали. Не потому, что это компенсация или признание вины, это помощь".

Детали: По словам Черного, людям оплачивают лечение, вернули все возможные деньги, дали средства на билеты.

Владелец "Токио Стар" признал, что помощь могли получить не все, потому что его сотрудники были на допросах, а сам он изоляторе. Вместе с тем он пообещал, что будут составлены списки пострадавших, и он сделает все, что сможет.

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