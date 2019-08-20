"Роттердам+": суд відмовив у заочному арешті екс-голови НКРЕКП

Джерело: "Судовий репортер"

Солом’янський суд відмовив у арешті екс-голови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитра Вовка, підозрюваного у так званій справі "Ротердам+".

Деталі: Таким чином, суд відмовив Національному антикорупційному бюро у клопотанні про тримання Вовка під вартою.

Суддя Олена Курова зачитала резолютивну частину ухвали. Тому аргументи суду наразі невідомі. За кілька днів з’явиться повний текст судового рішення і сторони зможуть подати апеляцію.

Прокурор Віталій Пономаренко заявив, не згоден із рішенням і буде його оскаржувати.

Прокурор клопотав про арешт без визначення застави. Він пояснив, що у випадку перебування особи в розшуку такий запобіжний дозволяє затримати людину і провести екстрадицію, доставити в суд і тоді вирішити питання про призначення, в тому числі, більш м’якого заходу.

Водночас, адвокат Ірина Одинець спростовувала перебування Вовка у міжнародному розшуку.

За інформацією правоохоронцив, 30 квітня 2019 року Вовк вилетів до Бельгії і з тих пір в Україну не повертався. У судовому засіданні адвокат сказала, що він перебуває за кордоном у зв’язку з навчанням.

Що було раніше: Вовк сказав, що не готовий повертатись в Україну, бо не вірить в незалежність судової системи.

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