"Роттердам+": суд відмовив у заочному арешті екс-голови НКРЕКП
Джерело: "Судовий репортер"
Солом’янський суд відмовив у арешті екс-голови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитра Вовка, підозрюваного у так званій справі "Ротердам+".
Деталі: Таким чином, суд відмовив Національному антикорупційному бюро у клопотанні про тримання Вовка під вартою.
Суддя Олена Курова зачитала резолютивну частину ухвали. Тому аргументи суду наразі невідомі. За кілька днів з’явиться повний текст судового рішення і сторони зможуть подати апеляцію.
Прокурор Віталій Пономаренко заявив, не згоден із рішенням і буде його оскаржувати.
Прокурор клопотав про арешт без визначення застави. Він пояснив, що у випадку перебування особи в розшуку такий запобіжний дозволяє затримати людину і провести екстрадицію, доставити в суд і тоді вирішити питання про призначення, в тому числі, більш м’якого заходу.
Водночас, адвокат Ірина Одинець спростовувала перебування Вовка у міжнародному розшуку.
За інформацією правоохоронцив, 30 квітня 2019 року Вовк вилетів до Бельгії і з тих пір в Україну не повертався. У судовому засіданні адвокат сказала, що він перебуває за кордоном у зв’язку з навчанням.
Що було раніше: Вовк сказав, що не готовий повертатись в Україну, бо не вірить в незалежність судової системи.
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Непохитний "Ротердам+": як "еліта" пошила в дурні всіх українців
Передісторія:
- Дмитро Вовк очолював НКРЕКП з 30 грудня 2014 року по 30 травня 2018 року.
- У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.
- Згідно з новою методикою, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
- Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.
- 8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, зокрема Вовку.
- За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".
- Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на Оптовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.
- НАБУ не знайшло документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах.
- Вовк назвав справу "Роттердам+" "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою та заявив про "політичний характер переслідування" його особисто і колег.